Tuyển Lập trình viên Công ty phần mềm An Biên làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty phần mềm An Biên
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
Công ty phần mềm An Biên

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty phần mềm An Biên

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 22 Lý Tự Trọng, Hồng Bàng, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Tham gia các dự án website, phần mềm

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nắm vững ngôn ngữ PHP & Framework Laravel
- Có kinh nghiệm làm việc với Node Js, vue
- Thông thạo quy trình phát triển phần mềm
- Có kỹ năng làm việc nhóm
- Cam kết làm việc tại công ty tối thiểu 01 năm
- Sức khỏe tốt, chịu được công việc áp lực cao

Tại Công ty phần mềm An Biên Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung.
- Hưởng mức lương xứng đáng và đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
- Tham gia tập huấn các khóa học nâng cao trình độ theo yêu cầu của công ty.
- Tham gia các hoạt động ngoại khóa: du lịch, nghỉ mát
- Có kinh nghiệm từ trưởng nhóm/quản lý dự án trở lên: thỏa thuận khi phỏng vấn
- Nhân sự có năng lực tốt, muốn gắn bó với công ty lâu dài có thể thỏa thuận chế độ tương xứng với năng lực bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty phần mềm An Biên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty phần mềm An Biên

Công ty phần mềm An Biên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 22 Lý Tự Trọng Hồng Bàng, Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

