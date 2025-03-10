Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện việc khảo sát, thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, Cable mạng Lan, thoại, Tổng đài, wifi,....
Tiến hành lên lịch bảo trì, bảo dưỡng đối với những hợp đồng đã ký và thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo lịch.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển dụng nhân sự ở khu vực Hải Phòng.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về thực hiện triển khai hệ thống mạng LAN, camera, access control,…
Sẵn sàng đi công tác theo phân công.
Thật thà, trung thực, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo thêm các kỹ năng về CCNA
Hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa, bảo hiểm, các chế độ nghỉ mát cùng công ty, lương tháng 13 và thưởng kinh doanh cuối năm
Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH
