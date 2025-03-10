Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc khảo sát, thi công, lắp đặt các hệ thống như camera an ninh giám sát, Cable mạng Lan, thoại, Tổng đài, wifi,....

Tiến hành lên lịch bảo trì, bảo dưỡng đối với những hợp đồng đã ký và thực hiện việc bảo trì bảo dưỡng theo lịch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển dụng nhân sự ở khu vực Hải Phòng.

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm về thực hiện triển khai hệ thống mạng LAN, camera, access control,…

Sẵn sàng đi công tác theo phân công.

Thật thà, trung thực, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo thêm các kỹ năng về CCNA

Hỗ trợ tiền xăng xe, điện thoại, ăn trưa, bảo hiểm, các chế độ nghỉ mát cùng công ty, lương tháng 13 và thưởng kinh doanh cuối năm

Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VÀ CÔNG NGHỆ DATATECH

