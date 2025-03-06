Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna làm việc tại Cần Thơ thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cạnh 79 đường số 53 KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
- Tối ưu web: Thiết kế và chỉnh sửa Website, hoàn chỉnh về hình thức, nội dung và kỹ thuật để thuyết phục người xem, nhằm quảng cáo và quảng bá thương hiệu, chạy quảng cáo Google A+, Tiktok, Youtube,…
- Sử dụng công nghệ AI: Dùng AI làm trợ lý thông minh, chat GPT, Super AI, CMA AI.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên sắp tốt nghiệp và mới ra trường có nhu cầu thực tập, để trải nghiệm từ kiến thức từ nhà trường vào kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tìm được việc làm ổn định để gắn bó lâu dài, vừa kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí cho việc học
Sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc làm có thể làm được những công việc có liên quan.
Ưu tiên dành cho các bạn có kinh nghiệm sử dụng AI, làm website, chạy quảng cáo trên tiktok, facebook, google,…
Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna Thì Được Hưởng Những Gì
Thực tập sinh được hỗ trợ từ 2 triệu đến 5 triệu, thu nhập sẽ tăng tùy theo năng lực làm việc.
Sau khi các bạn hoàn thành thực tập, được đánh giá năng lực, công ty sẽ tuyển dụng chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
