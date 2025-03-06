Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna làm việc tại Cần Thơ thu nhập 2 - 5 Triệu

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cạnh 79 đường số 53 KDC Ngân Thuận, P. Bình Thủy, Q. Bình Thủy, Cần Thơ, Quận Bình Thuỷ

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

- Tối ưu web: Thiết kế và chỉnh sửa Website, hoàn chỉnh về hình thức, nội dung và kỹ thuật để thuyết phục người xem, nhằm quảng cáo và quảng bá thương hiệu, chạy quảng cáo Google A+, Tiktok, Youtube,…
- Sử dụng công nghệ AI: Dùng AI làm trợ lý thông minh, chat GPT, Super AI, CMA AI.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên sắp tốt nghiệp và mới ra trường có nhu cầu thực tập, để trải nghiệm từ kiến thức từ nhà trường vào kinh nghiệm thực tế và có cơ hội tìm được việc làm ổn định để gắn bó lâu dài, vừa kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí cho việc học
Sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc làm có thể làm được những công việc có liên quan.
Ưu tiên dành cho các bạn có kinh nghiệm sử dụng AI, làm website, chạy quảng cáo trên tiktok, facebook, google,…

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh được hỗ trợ từ 2 triệu đến 5 triệu, thu nhập sẽ tăng tùy theo năng lực làm việc.
Sau khi các bạn hoàn thành thực tập, được đánh giá năng lực, công ty sẽ tuyển dụng chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 212 Nguyễn Văn Cừ kéo dài, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

