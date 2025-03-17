Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Và Công Nghệ Sài Gòn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 50A Đ. Trần Hoàng Na, P, Ninh Kiều, Cần Thơ , Việt Nam, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc

- Phát triển ứng dụng Web và Mobile App cho công ty và đối tác.

- Phối hợp với back-end cải thiện tính năng, hiệu năng ứng dụng.

- Đảm bảo ứng dụng có giao diện chuyên nghiệp, thân thiện, dễ bảo trì & phát triển.

- Cải tiến sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào các ứng dụng đang triển khai.

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên

- Đại học chính quy các chuyên ngành về Công nghệ thông tin hoặc liên quan (ưu tiên Đại học Cần Thơ).

- Nắm vững quy tắt “clean code”.

- Nắm vững quá trình xây dựng ứng dụng: thiết kế, phát triển, thực thi và khả năng triển khai trên web server.

- Có kiến thức tốt về SEO và các nguyên tắt tối ưu hoá website.

- Có thể tạo các banner, xử lý hình ảnh ở mức đơn giản bằng Photoshop (hoặc các phần mềm xử lý ảnh khác) để đưa vào ứng dụng.

- Kiến thức tốt về UX/UI, Responsive.

- Kiến thức về DOM vật lý, DOM ảo, sử dụng hook và thành phần lớp.

- Nắm vững về RESTful API, có kinh nghiệm xử lý dữ liệu json/xml.

- Có kinh nghiệm về Asynchronous programming.

- Về lập trình web:

· Thành thạo HTML, CSS, JavaScript để vận dụng vào các framework ReactJS/ VueJS/ AngularJS.

· Có kinh nghiệm trong xử lý download, upload file dung lượng lớn.

· Đã có ứng dụng web đang được triển khai trên mạng internet.

- Về lập trình mobile: Kiến thức tốt về render dynamic screens.

Quyền Lợi

- Lương: thoả thuận (hưởng theo năng lực).

- Thử việc: 02 tháng (hưởng 85% lương).

- Được đóng bảo hiểm và chế độ nghỉ phép theo quy định của nhà nước.

- Xét tăng lương hàng năm.

- Du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

