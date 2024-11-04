Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Lô 2
- 9A KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ, Quận Ô Môn
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
- Lập trình trên Winform, MVC
- Hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến máy tính, mạng máy tính.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.
- Có kiến thức và niềm đam mê lập trình C# trên Winform , MVC, Javacript
- Ham học hỏi.
Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet Thì Được Hưởng Những Gì
1. Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.
2. Có chương trình đánh giá hàng năm cho những cống hiến cũng như năng lực làm việc của công nhân viên.
3. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn.
4. Tham gia các chuyến du lịch.
5. Hỗ trợ phần cơm trưa.
6. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
7. Được nghỉ lễ và phép năm đầy đủ theo quy định của luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet
