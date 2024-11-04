Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Lô 2 - 9A KCN Trà Nóc II, phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp Cần Thơ, Quận Ô Môn

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập trình trên Winform, MVC

- Hỗ trợ các bộ phận khác những vấn đề liên quan đến máy tính, mạng máy tính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT.

- Có kiến thức và niềm đam mê lập trình C# trên Winform , MVC, Javacript

- Ham học hỏi.

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương thỏa thuận tùy theo năng lực.

2. Có chương trình đánh giá hàng năm cho những cống hiến cũng như năng lực làm việc của công nhân viên.

3. Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn.

4. Tham gia các chuyến du lịch.

5. Hỗ trợ phần cơm trưa.

6. Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

7. Được nghỉ lễ và phép năm đầy đủ theo quy định của luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quốc Tế Tri - Viet

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.