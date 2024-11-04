Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Công Nghệ Katec làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Công Nghệ Katec
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 189 PHAN HUY CHÚ, AN KHÁNH, NINH KIỀU, TP CT,Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Tham gia phát triển các dự án của công ty.
Xây dựng và phát triển giao diện người dùng cho sản phẩm của công ty.
Xây dựng các ứng dụng mobile bằng flutter
Thiết kế và thực hiện các công đoạn hỗ trợ khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về phát triển phần mềm mobile cross platform.
Thành thạo Flutter, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Android/iOS
Đã từng phát triển các apps mobile bằng Flutter,
Có khả năng lập trình ứng dụng web: Flutter, Reactjs
Có khả năng phân tích yêu cầu tốt, viết mã sạch, đơn giản, dễ hiểu
Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương 06 tháng hoặc 12 tháng.
- Cơ hội thăng tiến
- Được mua BHXH bắt buộc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 118C/PT, Tổ 5, KV Bình Phó B - Phường Long Tuyền - Quận Bình Thuỷ - Cần Thơ.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

