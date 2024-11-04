Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Công Nghệ Katec làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 189 PHAN HUY CHÚ, AN KHÁNH, NINH KIỀU, TP CT,Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Lập trình viên

Tham gia phát triển các dự án của công ty.

Xây dựng và phát triển giao diện người dùng cho sản phẩm của công ty.

Xây dựng các ứng dụng mobile bằng flutter

Thiết kế và thực hiện các công đoạn hỗ trợ khác theo yêu cầu.

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về phát triển phần mềm mobile cross platform.

Thành thạo Flutter, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Android/iOS

Đã từng phát triển các apps mobile bằng Flutter,

Có khả năng lập trình ứng dụng web: Flutter, Reactjs

Có khả năng phân tích yêu cầu tốt, viết mã sạch, đơn giản, dễ hiểu

Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec Thì Được Hưởng Những Gì

- Tăng lương 06 tháng hoặc 12 tháng.

- Cơ hội thăng tiến

- Được mua BHXH bắt buộc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec

