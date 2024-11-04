Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Công Nghệ Katec làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 189 PHAN HUY CHÚ, AN KHÁNH, NINH KIỀU, TP CT,Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Tham gia phát triển các dự án của công ty.
Xây dựng và phát triển giao diện người dùng cho sản phẩm của công ty.
Xây dựng các ứng dụng mobile bằng flutter
Thiết kế và thực hiện các công đoạn hỗ trợ khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc về phát triển phần mềm mobile cross platform.
Thành thạo Flutter, có kinh nghiệm hoặc hiểu biết về Android/iOS
Đã từng phát triển các apps mobile bằng Flutter,
Có khả năng lập trình ứng dụng web: Flutter, Reactjs
Có khả năng phân tích yêu cầu tốt, viết mã sạch, đơn giản, dễ hiểu
Có khả năng làm việc tự chủ và làm việc theo nhóm, có tinh thần trách nhiệm cao.
Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.
Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec Thì Được Hưởng Những Gì
- Tăng lương 06 tháng hoặc 12 tháng.
- Cơ hội thăng tiến
- Được mua BHXH bắt buộc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Katec
