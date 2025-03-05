Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

· Giám sát và Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera).
· Lắp ráp cài đặt, xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user), bảo dưỡng các thiết bị máy móc để đảm bảo máy móc hoạt động tốt, liên tục.
· Lắp đặt thiết bị, bấm cáp, và kết nối mạng LAN, WIFI
· Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS.
· Giám sát hoạt động, cấu hình tổng đài Voice IP và xử lý những lỗi phát sinh (sẽ được hướng dẫn trong quá trình làm việc)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nhiệt tình, chịu khó và đúng giờ.
· Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức và giải quyết công việc.
· Kinh nghiệm ít nhất 1 năm.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Indochina, 04, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, HCM.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

VỀ VỚI NGÔI NHÀ I-OFFICE, BẠN CÓ GÌ?
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Lương thỏa thuận + thưởng theo chính sách công ty;
Được hưởng 100% BHYT, BHXH, BHTN
Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định;
Chế độ: Phụ cấp theo đóng góp công việc thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh

Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, khu A, Indochina Park Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

