Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh
- Hồ Chí Minh:
- 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
· Giám sát và Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera).
· Lắp ráp cài đặt, xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user), bảo dưỡng các thiết bị máy móc để đảm bảo máy móc hoạt động tốt, liên tục.
· Lắp đặt thiết bị, bấm cáp, và kết nối mạng LAN, WIFI
· Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS.
· Giám sát hoạt động, cấu hình tổng đài Voice IP và xử lý những lỗi phát sinh (sẽ được hướng dẫn trong quá trình làm việc)
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
· Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức và giải quyết công việc.
· Kinh nghiệm ít nhất 1 năm.
Địa điểm làm việc: Tòa nhà Indochina, 04, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, HCM.
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Lương thỏa thuận + thưởng theo chính sách công ty;
Được hưởng 100% BHYT, BHXH, BHTN
Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định;
Chế độ: Phụ cấp theo đóng góp công việc thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI