Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 04 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

· Giám sát và Xử lý sự cố liên quan mạng (Internet, LAN, Printer, Camera).

· Lắp ráp cài đặt, xử lý sự cố, chẩn đoán, giải quyết các vấn đề liên quan đến người dùng (End-user), bảo dưỡng các thiết bị máy móc để đảm bảo máy móc hoạt động tốt, liên tục.

· Lắp đặt thiết bị, bấm cáp, và kết nối mạng LAN, WIFI

· Xử lý lỗi liên quan máy chấm công (timekeeper), thiết bị mạng, UPS.

· Giám sát hoạt động, cấu hình tổng đài Voice IP và xử lý những lỗi phát sinh (sẽ được hướng dẫn trong quá trình làm việc)

· Nhanh nhẹn, hoạt bát, trung thực, nhiệt tình, chịu khó và đúng giờ.

· Có kỹ năng sắp xếp, tổ chức và giải quyết công việc.

· Kinh nghiệm ít nhất 1 năm.

Địa điểm làm việc: Tòa nhà Indochina, 04, Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q1, HCM.

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Thì Được Hưởng Những Gì

VỀ VỚI NGÔI NHÀ I-OFFICE, BẠN CÓ GÌ?

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Lương thỏa thuận + thưởng theo chính sách công ty;

Được hưởng 100% BHYT, BHXH, BHTN

Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định;

Chế độ: Phụ cấp theo đóng góp công việc thực tế

