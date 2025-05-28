Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 35 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu các tài liệu liên quan đến yêu cầu của phần mềm như BizSpecs, Wireframe, Datalist, Prototype… để có thông tin tổng quát về phần mềm.

Viết testcase/checklist, cập nhật testcase/checklist khi có sự thay đổi requirement hay design của dự án.

Chuẩn bị test data theo testcase/checklist để phục vụ cho việc test.

Thực hiện kiểm chứng phần mềm bằng những phương pháp như Functional testing, Regression testing, Integration testing… tùy theo tính chất của phần mềm và giai đoạn phát triển phần mềm.

Open, verify bug, tái tạo lại bug cho các bên liên quan nếu cần.

Tham gia deploy build/patch… lên các server tương ứng, hỗ trợ những nhóm khác deploy build/patch, cài đặt phần mềm.

Tích cực đóng góp ý kiến xây dựng, cải tiến quy trình làm việc, cải tiến sản phẩm: tính năng, giao diện và user-friendly…

Chịu trách nhiệm deploy chính lên các hệ thống test, sandbox.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm/Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

Hiểu biết về các công nghệ: PHP, .NET, SQL… và có kiến thức về lĩnh vực thanh toán trực tuyến là một lợi thế.

Khả năng đọc hiểu tài liệu phân tích, thiết kế: BizSpec, Diagrams.

Có nền tảng về kiểm tra các ứng dụng Web, Windows Application.

Có khả năng nghiên cứu, tư duy logic; làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Nhanh nhẹn, chủ động; tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường fintech năng động, cập nhật nhiều công nghệ mới.

Mức lương: hấp dẫn, đánh giá công việc theo quý với mức thưởng kèm theo, lương tháng 13+++, nhiều trợ cấp. Chế độ thưởng khi giới thiệu ứng viên.

Bảo hiểm sức khỏe toàn diện (có hỗ trợ cho người thân), Bảo hiểm 24/24 và BHXH. Khám sức khỏe định kỳ.

Du lịch, teambuilding: ít nhất 2 lần/năm đi trong nước hoặc nước ngoài.

Hoạt động đào tạo: nhiều lớp đào tạo nâng cao chuyên môn, kỹ năng, cập nhật công nghệ hoặc các khía cạnh khác của đời sống. Hỗ trợ học phí đào tạo theo đề xuất của nhân viên. Trợ cấp chứng chỉ tiếng Anh hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trực tuyến Cộng Đồng Việt

