Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 9, tòa nhà Thăng Long, 98A Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Tham gia thu thập và phân tích yêu cầu khách hàng, xây dựng ý tưởng, thiết kế và giải pháp cho sản phẩm

- Quản lý bug và đảm bảo chất lượng của sản phẩm

- Phân tích và thiết kế test case dựa trên những yêu cầu của Nghiệp vụ.

- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ sản phẩm, dự án; Xây dựng tài liệu đào tạo, tham gia đào tạo và hỗ trợ người sử dụng

- Thực hiện việc test UI trên các nền tảng khác nhau như : Web Browser , Mobile Device.

- Thực hiện việc test tích hợp , test API , test Database nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho các dự án.

- Có kinh nghiệm hoặc kiến thức về BPM hoặc Jira là lợi thế.

*** Chi tiết công việc sẽ trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn ***

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có bằng Đại học chuyên ngành CNTT

- Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

- Có hiểu biết về UI/UX để thiết kế sản phẩm

- Có khả năng viết các tài liệu nghiệp vụ sản phẩm, dự án.

- Có khả năng giao tiếp và trình bày các vấn đề nghiệp vụ.

- Có hiểu biết về test ứng dụng web, API , Database , Mobile.

- Có khả năng phân tích viết test case , test plan và làm tài liệu test.

- Có khả năng phân tích và làm rõ yêu cầu từ dự án.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech) Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập thỏa thuận, tương xứng với năng lực và đóng góp.

- Được trải nghiệm và thực hiện nhiều nhiệm vụ, vị trí khác nhau khi triển khai dự án.

- Môi trường trẻ trung, năng động, điều kiện làm việc hiện đại, văn minh

- Được tham gia nhiều hoạt động phong trào được công ty tổ chức thường xuyên như: CBL bóng đá, Teambuilding, Du lịch hè, Tiệc sinh nhật công ty, Tiệc Tổng kết năm v.v...

- Được công ty hỗ trợ chi phí học và thi chứng chỉ chuyên ngành phục vụ cho công việc.

- Cơ hội thăng tiến cho các bạn trẻ có năng lực.

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành và các chính sách đãi ngộ tốt.

- Được hưởng chương trình chăm sóc sức khoẻ thường niên SEATECH HEALTHCARE với đầy đủ quyền lợi thăm khám ngoại trú và hạn mức bảo lãnh viện phí lên tới 180tr/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Đông Nam Á (Seatech)

