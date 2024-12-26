Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

Lập trình viên

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 7 – Sảnh A3 Office – Tòa Ecolife Capitol 58 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Thiết kế các giải pháp kỹ thuật hiệu quả và phân tích các thông số kỹ thuật của hệ thống để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.
- Chủ động giao tiếp và cộng tác với khách hàng bên ngoài và bên trong để phân tích nhu cầu thông tin và các yêu cầu chức năng.
- Phối hợp với tất cả các bên liên quan để thực hiện phân tích, nghiên cứu và đưa ra các giải pháp hiệu quả.
- Đảm bảo tài liệu rõ ràng và chính xác bao gồm doanh nghiệp và khách hàng yêu cầu, thông số kỹ thuật và báo cáo.
- Hỗ trợ về Kiểm tra sự chấp nhận của người dùng chứng minh rằng các mong muốn của khách hàng đã được đáp ứng.
- Xác định mục tiêu hoạt động bằng cách nghiên cứu các chức năng nghiệp vụ; thu thập thông tin; đánh giá các yêu cầu và định dạng đầu ra.
- Cung cấp tài liệu tham khảo cho người dùng bằng cách viết và duy trì tài liệu người dùng; tài liệu hướng dẫn; đào tạo người dùng.
- Hỗ trợ đưa các đề xuất mới cho khách hàng, giúp phân tích yêu cầu, phân tích nhiệm vụ và quy trình làm việc, định nghĩa quy trình nghiệp vụ, trường hợp sử dụng, kịch bản, thiết kế màn hình và giao diện, v.v.
- Lập kế hoạch cho giai đoạn yêu cầu khi bắt đầu dự án.
- Phân công nhiệm vụ và quản lý các nhóm để đảm bảo rằng dự án chạy trơn tru - Phân tích luồng nghiệp vụ và yêu cầu của người dùng.
- Ghi chép chi tiết các yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng.
- Tham gia đánh giá đồng nghiệp và kiểm tra các tài liệu yêu cầu

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi: 23 - 35
- Giới tính: Bất kỳ
- Nền tảng giáo dục: Bằng cao đẳng/cử nhân
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong ngành phát triển phần mềm
- Có kỹ năng thuyết trình tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Rank lương: 9M-20M
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
- Tham dự các dự án lớn, ứng dụng các công nghệ hàng đầu
- Lộ trình thăng tiến và phát triển sự nghiệp
- Chế độ nghỉ mát, đóng BHXH theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOPEN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 58 Tố Hữu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-thu-nhap-9-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job272792
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 75 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CHESS PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CHESS PLUS
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 106 ngày để ứng tuyển 9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm FPT IS Pro Company
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT IS Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN EINSLIGHT
Hạn nộp: 15/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần The First One
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần The First One
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ J317
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thiết Bị Minh Tâm (Mitalab Co., Ltd)
Hạn nộp: 31/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH QuestX
Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH QuestX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty TNHH QuestX
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH HPA DIRECT VN
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN RTC TECHNOLOGY VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty TNHH Công nghệ Truyền thông Truyền hình
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SICIX
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần ICORP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Orbro Inc. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Orbro Inc.
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MUMESOFT INNOVATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN WINWIN
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 60 Triệu Công ty cổ phần XNK Đầu tư và Công nghệ HD Việt Nam
10 - 60 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ADNX
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Di Động Đông Dương
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ iRender Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SOFTDREAMS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VITECH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần The First One làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần The First One
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên FPT IS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT IS Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm