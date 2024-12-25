Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 47 Triệu

Mức lương 30 - 47 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 30 - 47 Triệu

Xây dựng và phát triển hệ thống BI Portal

Thu thập yêu cầu nghiệp vụ từ các phòng ban, chuyển hóa thành báo cáo BI và dashboard trực quan trên các công cụ như Power BI, Looker, Tableau.

Power BI, Looker, Tableau

Xây dựng kho dữ liệu lớn. Tổ chức, tổng hợp dữ liệu từ các hệ thống khác nhau (bán hàng, DMS, kế toán...) vào hệ thống kho dữ liệu này thông qua API hoặc các công cụ khác.

API

Tối ưu hóa quy trình ETL (Extract - Transform - Load) và đảm bảo hệ thống dữ liệu hoạt động chính xác, ổn định.

ETL (Extract - Transform - Load)

Đề xuất các giải pháp công nghệ phục vụ triển khai hệ thống BI

Phân tích dữ liệu và cung cấp insight

Phân tích chuyên sâu các dữ liệu có ý nghĩa liên quan đến bán hàng, sản phẩm, phân khúc, đối tượng khách hàng nhằm hỗ trợ chiến lược kinh doanh.

bán hàng, sản phẩm, phân khúc, đối tượng khách hàng

Xây dựng mô hình phân tích dự báo, đánh giá hiệu suất kinh doanh và cung cấp các báo cáo chuyên sâu cho lãnh đạo.

Sử dụng Python để xử lý, phân tích và khai thác dữ liệu lớn hiệu quả.

Python

Vai trò BA - Thu thập và phân tích yêu cầu dữ liệu

Làm việc trực tiếp với các bộ phận để xác định nhu cầu phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp BI phù hợp.

Phân tích và chuẩn hóa yêu cầu để tích hợp dữ liệu giữa các hệ thống riêng lẻ và hệ thống dữ liệu chung của doanh nghiệp.

Ứng dụng công nghệ và AI

(Ưu tiên)

Xây dựng mô hình dự đoán xu hướng về doanh thu, hành vi khách hàng, tồn kho, giá cả sản phẩm, giúp doanh nghiệp ra quyết định kịp thời và chính xác.

Với Mức Lương 30 - 47 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hệ thống thông tin/Công nghệ thông tin, Toán thống kê, hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm làm việc:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Data Analysis và xây dựng hệ thống BI Portal.

3 năm

Data Analysis

Có kinh nghiệm tổ chức và tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào cơ sở dữ liệu chung.

Có khả năng làm việc như Business Analyst (BA), thu thập yêu cầu và chuyển hóa thành giải pháp phân tích dữ liệu.

Business Analyst (BA)

Kỹ năng và kiến thức chuyên môn:

Thành thạo các công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu như: Power BI, Tableau, Looker.

Power BI, Tableau, Looker

Kỹ năng lập trình Python, excel để xử lý và phân tích dữ liệu.

Python, excel

Hiểu biết về API và quy trình ETL để tổ chức và tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống.

Kỹ năng phân tích dữ liệu chuyên sâu, cung cấp insight về bán hàng, sản phẩm, khách hàng.

bán hàng, sản phẩm, khách hàng

Ưu tiên:

Có hiểu biết về AI và khả năng xây dựng mô hình dự đoán các xu thế về doanh thu, tồn kho, khách hàng và giá cả sản phẩm là một lợi thế lớn.

Yêu cầu khác:

Kỹ năng giao tiếp, tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.

Tinh thần làm việc độc lập và khả năng phối hợp nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng, các chế độ phúc lợi lễ tết, cạnh tranh

Nghỉ lễ, phép theo quy định luật lao động

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Xét tăng lương định kỳ – Nghỉ mát du lịch, team building, CLB

Nghỉ chủ nhật và trung bình 2 thứ 7/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ANVY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin