Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Nghệ An:

- Tầng 22, Toà Chung cư CT1A Quang trung, phường Quang Trung,Nghệ An

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Tham gia khảo sát, thu thập, phân tích yêu cầu và nghiệp vụ từ phía khách hàng/ nội bộ công ty. Làm rõ các yêu cầu, mục đích, thiết kế giải pháp công nghệ cùng với các bộ phận liên quan.
- Tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm.
- Xây dựng và quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu yêu cầu người dùng, tài liệu đặc tả hệ thống, danh sách các tính năng, danh sách kịch bản sử dụng, ràng buộc nghiệp vụ, ....
- Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và đào tạo người dùng cuối. - Hỗ trợ Quản lý dự án, xác định phạm vi công việc, lập kế hoạch và ước lượng công việc, quản lý tiến độ. - Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm
- Thực hiện báo cáo và phân tích theo yêu cầu của cấp trên và các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí IT BA
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, ĐTVT là lợi thế, hoặc đã từng làm việc với mô hình Agile, Scrum...
- Khả năng tự học, thích ứng nhanh
- Có khả năng làm việc nhóm và độc lập
- Nhiệt huyết, Trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 8 - 15 triệu tùy theo năng lực và vị trí công việc.
- Thời gian làm việc: T2 đến T6 (7h45 – 11h45 và 13h00 – 17h00). T7 từ 7h45 đến 11h45. Nghỉ chiều T7 và CN
- Được tổ chức sinh nhật, nghỉ lễ, và hưởng quyền lợi theo Luật lao động.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của công ty.
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng , Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

