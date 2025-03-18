Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Nghệ An: - 84C Nguyễn Thanh Bình, Huyện Yên Thành

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và triển khai các ứng dụng trong trường Đại học, phục vụ quản trị đại học, giảng dạy và hỗ trợ người học

Lập trình, xây dựng các phần mềm hỗ trợ quản trị nhà trường

Xây dựng và duy trì các giải pháp tích hợp dữ liệu

Hỗ trợ nghiệp vụ cho các phòng ban, giảng viên, người học về các hệ thống thông tin trong trường

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Tốt nghiệp đại học trở lên các trường khối ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành tương đương

Kiến thức chuyên môn: Có hiểu biết về các hệ thống thông tin giáo dục như phần mềm quản lý đào tạo, LMS,

Kinh nghiệm:

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình

Có kinh nghiệm trong việc triển khai các hệ thống công nghệ thông tin trong nhà trường là một lợi thế

Kỹ năng:

Có khả năng phân tích thiết kế, lập trình ứng dụng trên các nền tảng khác nhau

Có khả năng lập trình các ngôn ngữ Microsoft .Net (C#), Python, JavaScript

Có hiểu biết về kiến trúc microservice, web service

Có kiến thức về triển khai ứng dụng, Devops, K8s và các nền tảng Windows, Linux, Mobile

Thành thạo ít nhất 1 loại DBMS (MongoDB, MySQL, PostgreSQL, SQL Server...)

Có hiểu biết và đã từng sử dụng Gitlab, Github

Có kinh nghiệm làm việc với MessageQueue (MQ, Kafka, Rabbit, ActiveMQ..)

Hiểu biết vững về lập trình front-end và back-end, sử dụng các framework như React, Angular, Node.js

Ưu tiên ứng viên có kỹ năng về xử lý dữ liệu lớn, học máy và khai phá dữ liệu.

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh đọc hiểu được các tài liệu kỹ thuật

Kỹ năng khác:

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, khả năng đào tạo

Chịu được áp lực công việc cao

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh (theo năng lực và hiệu quả công việc)

Gói thu nhập năm hấp dẫn theo cơ chế tập đoàn CMC và thưởng KPIs hàng năm ít nhất 01 tháng lương.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo của Trường và Tập đoàn, hỗ trợ đào tạo về các chứng chỉ để nâng cao nghiệp vụ sư phạm, các lớp đào tạo phát triển nghiệp vụ chuyên môn.

Có cơ hội được học hỏi, đào tạo, định hướng phát triển lên vị trí Giảng viên.

Các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN…).

Hưởng gói BHSK PJICO dành riêng cho CBNV, Giảng viên của Trường và khám sức khỏe định kì hàng năm.

Nhận gói đãi ngộ lên tới 25.000.000đ/năm cho các dịp Lễ, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch, sinh nhật Tập đoàn, 02/09, 08/03, 20/10, 20/11, hiếu hỉ, chăm sóc sức khỏe hàng năm,…

Hạ tầng số, hệ thống LMS và trang thiết bị phục vụ tốt nhất cho Giảng viên và CBNV.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của nhà trường và Tập đoàn.

Được làm việc và phát triển sự nghiệp trong môi trường học thuật được chuẩn hóa theo thông lệ của các đại học quốc tế và hệ giá trị của Trường Đại học CMC (Khai phóng, Sáng tạo, Thực tiễn, Phản biện và Tôn trọng sự khác biệt).

Cơ hội giao lưu, trao đổi trong hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghệ CMC, các Công ty thành viên và mạng lưới đối tác của Trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Đại Học CMC

