Tuyển Lập trình viên Soctrip làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển ứng dụng, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì.

Xây dựng và phát triển các giao diện người dùng (frontend) chất lượng cao, tương tác và tối ưu hiệu suất sử dụng framework Next.js.

Làm việc chặt chẽ với đội ngũ backend developer để tích hợp API và đảm bảo luồng dữ liệu liền mạch.

Tối ưu hóa hiệu suất ứng dụng, đảm bảo khả năng mở rộng và bảo mật.

Viết mã sạch, dễ hiểu, dễ bảo trì và có khả năng tái sử dụng.

Tham gia đánh giá mã (code review) để đảm bảo chất lượng và chia sẻ kiến thức trong nhóm.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, thư viện và công cụ mới nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Tham gia vào quá trình đưa ra quyết định kỹ thuật và cải tiến quy trình phát triển.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc thực tế với Next.js và hệ sinh thái React.js.

Nắm vững kiến thức về JavaScript (ES6+), HTML5, CSS3.

Kinh nghiệm làm việc với các kỹ thuật tối ưu hóa hiệu suất frontend (Lazy loading, Code splitting, SSR, SSG, ISR...).

Hiểu biết về RESTful API và cách tích hợp với frontend.

Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống kiểm soát phiên bản Git.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Tư duy logic tốt, khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc và sẵn sàng học hỏi cái mới.

Ưu tiên:

Kinh nghiệm làm việc với TypeScript.

Kinh nghiệm với các công cụ quản lý trạng thái (ví dụ: Redux, Zustand, Context API...).

Kinh nghiệm với các thư viện UI component (ví dụ: Material UI, Ant Design, Tailwind CSS...).

Kinh nghiệm triển khai ứng dụng Next.js lên các nền tảng như Vercel, Netlify, AWS, Azure.

Hiểu biết về kiểm thử frontend (Unit Test, Integration Test).

Kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum.

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành tốt.

Tại Soctrip Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi:

Thưởng các ngày lễ: Sinh nhật, Hiếu hỉ, Trung thu, 30/4, 8/3, 20/10, 2/9... tuỳ tình hình kinh doanh công ty

Teambuilding, Tết tây, Tết ta,... Tuỳ hình hình kinh doanh

Tăng lương định kỳ tháng 4 hằng năm

Phụ cấp khác :

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật

Cung cấp thiết bị nơi làm việc

Ngày nghỉ: 12 ngày /năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Soctrip

