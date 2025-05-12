Tuyển Lập trình viên Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 83B Hoàng Sa ĐaKao,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý hệ thống thông tin và dữ liệu của công ty từ hệ thống CRM (server và phần mềm quản lý khách hàng của công ty...);

Quản lý và đánh giá việc vận hành hệ thống thông tin và dữ liệu, từ đó đưa ra hướng tối ưu hoá hệ thống;

Thực hiện các báo cáo liên quan đến công ty từ dữ liệu hệ thống ;

Đảm bảo việc bảo mật về dữ liệu, truy cập hệ thống CRM;

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ về lập trình giúp tăng hiệu xuất làm việc của các phòng ban. Hỗ trợ tìm hiểu và cài đặt các phần mềm chuyên môn mà các phòng ban khác yêu cầu;

Thực hiện việc đào tạo và huấn luyện nhân viên về việc sử dụng hệ thống CRM;

Liên hệ với các nhà cung cấp trong trường hợp công ty cần mua các máy móc thiết bị liên quan hệ thống;

Có thể làm việc ngoài giờ hoặc cuối tuần (không nhiều, chỉ trong trường hợp khẩn cấp), và trực giám sát việc sửa chữa, bảo trì Clinic;

Báo cáo đinh kỳ công việc lên cấp quản lý trực tiếp. Thực hiên các công việc khác được giao;

Audit nội bộ (liên quan đến phần mềm)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm với ngôn ngữ PHP trở lên

Khả năng phân tích, tư duy tổng hợp và giải quyết vấn đề.

Khả năng lập kế hoạch; tổ chức, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm tốt.

Nhiệt tình, quyết đoán , có chính kiến cá nhân.

Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động;

Hưởng mức thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh, được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Công ty và của Nhà nước.

Được điều trị laser theo tiêu chuẩn của nhân viên

Cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và phát huy tiềm năng của mỗi cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Một Thành Viên Paragon Premium Aesthetic Services

