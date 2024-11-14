Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Khách sạn Sao Băng, 2 Ngọc Lâm, Long Biên
Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quy trình check in, check out của khách hàng
Cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có tại khách sạn
Kiểm soát việc vào,ra của khách hàng đảm bảo an ninh và quy định của Ban quản lý khách sạn .
Sắp xếp các hồ sơ lưu trú, giấy tờ liên quan đến công việc của lễ tân
Quản lý thu chi trong ca làm việc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi từ 22-30 tuổi
Giao tiếp Tiếng Anh khá, đáp ứng công việc
Linh động được thời gian làm việc (các ca trong ngày, các ngày nghỉ lễ, Tết, ...)
Ngoại hình ưa nhìn; giao tiếp tốt.
Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh
Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng
Tại CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần
Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty
02 năm 01 lần Công ty tổ chức du lịch trong và ngoài nước.
Công ty cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH
