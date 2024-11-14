Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khách sạn Sao Băng, 2 Ngọc Lâm, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quy trình check in, check out của khách hàng

Cung cấp thông tin về các dịch vụ hiện có tại khách sạn

Kiểm soát việc vào,ra của khách hàng đảm bảo an ninh và quy định của Ban quản lý khách sạn .

Sắp xếp các hồ sơ lưu trú, giấy tờ liên quan đến công việc của lễ tân

Quản lý thu chi trong ca làm việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 22-30 tuổi

Giao tiếp Tiếng Anh khá, đáp ứng công việc

Linh động được thời gian làm việc (các ca trong ngày, các ngày nghỉ lễ, Tết, ...)

Ngoại hình ưa nhìn; giao tiếp tốt.

Có khả năng xử lý các tình huống phát sinh

Kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng

Tại CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty

02 năm 01 lần Công ty tổ chức du lịch trong và ngoài nước.

Công ty cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THÁI BẢO ANH

