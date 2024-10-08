Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

Marketing/PR/Quảng cáo

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đội nhóm Marketing: Bao gồm quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất của thành viên trong đội. Xây dựng và phát triển chiến lược tiếp thị: Tạo ra các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, trang web, truyền thông và quảng cáo. Triển khai và đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị: Thực hiện các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, đồng thời lập báo cáo về kết quả. Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho trang web, fanpage. Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác giữa công ty, đại lý và nhà cung cấp. Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu đề ra và điều chỉnh khi cần thiết. Thu thập thông tin hoạt động Digital Marketing của đối thủ cạnh tranh; cập nhật các xu hướng marketing mới trên thị trường. Thực hiện các công việc liên quan khác khi có các yêu cầu của cấp trên.
Quản lý đội nhóm Marketing: Bao gồm quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất của thành viên trong đội.
Xây dựng và phát triển chiến lược tiếp thị: Tạo ra các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, trang web, truyền thông và quảng cáo.
Triển khai và đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị: Thực hiện các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, đồng thời lập báo cáo về kết quả.
Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho trang web, fanpage.
Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác giữa công ty, đại lý và nhà cung cấp.
Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu đề ra và điều chỉnh khi cần thiết.
Thu thập thông tin hoạt động Digital Marketing của đối thủ cạnh tranh; cập nhật các xu hướng marketing mới trên thị trường.
Thực hiện các công việc liên quan khác khi có các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh; Kinh nghiệm: 3 năm Có hiểu biết về các nền tảng số và công cụ marketing như Google Ads, Google Analytic, Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok, Lead Ads, SEM, SEO. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, quản lý thời gian. Khả năng xử lý vấn đề. Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh;
Kinh nghiệm: 3 năm
Có hiểu biết về các nền tảng số và công cụ marketing như Google Ads, Google Analytic, Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok, Lead Ads, SEM, SEO.
Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, quản lý thời gian. Khả năng xử lý vấn đề.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Hằng năm công ty tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBCNV Môi trường làm việc thân thiện, được sếp hỗ trợ nhiệt tình. Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể.
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước.
Hằng năm công ty tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBCNV
Môi trường làm việc thân thiện, được sếp hỗ trợ nhiệt tình. Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thị trấn Như Quỳnh - Văn Lâm - Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-leader-marketing-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job206986
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Marketing HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ HT VIỆT NAM
14 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 200 - 500 USD Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
200 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Pro Company
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH PIC Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 30 - 40 Triệu Công Ty TNHH PIC Việt Nam
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty Tài Chính TNHH MTV Home Credit Việt Nam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HP THĂNG LONG làm việc tại Cao Bằng thu nhập 18 - 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HP THĂNG LONG
18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÚC TÂY RETAIL (NORTHERN)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 25 Triệu JobsGO Recruit
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH PHÚ CƯỜNG
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN HÀ KAMEDA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Quản lý kinh doanh J&T Express làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu J&T Express
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán thanh toán HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận HYUNDAI ALUMINUM VINA SHAREHOLDING COMPANY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ LIOHO VIỆT NAM
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Stavian Hóa Chất Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VĂN PHÒNG PHẨM HẢI HÀ
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Biên phiên dịch tiếng Trung CÔNG TY TNHH SUNTONCN làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SUNTONCN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Tư vấn bất động sản Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ LÂM VIỆT AN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH GIẤY VÀ BAO BÌ LÂM VIỆT AN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm