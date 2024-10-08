Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Quản lý đội nhóm Marketing: Bao gồm quản lý nhân sự, phân công công việc, giám sát và đánh giá hiệu suất của thành viên trong đội. Xây dựng và phát triển chiến lược tiếp thị: Tạo ra các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để quảng bá sản phẩm và dịch vụ của công ty thông qua nhiều kênh khác nhau như mạng xã hội, trang web, truyền thông và quảng cáo. Triển khai và đánh giá hiệu quả chiến dịch tiếp thị: Thực hiện các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, đồng thời lập báo cáo về kết quả. Tạo nội dung giá trị và hấp dẫn cho trang web, fanpage. Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác giữa công ty, đại lý và nhà cung cấp. Đo lường và báo cáo hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu đề ra và điều chỉnh khi cần thiết. Thu thập thông tin hoạt động Digital Marketing của đối thủ cạnh tranh; cập nhật các xu hướng marketing mới trên thị trường. Thực hiện các công việc liên quan khác khi có các yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Quản Trị Kinh Doanh; Kinh nghiệm: 3 năm Có hiểu biết về các nền tảng số và công cụ marketing như Google Ads, Google Analytic, Facebook, YouTube, Instagram, Tiktok, Lead Ads, SEM, SEO. Kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, quản lý thời gian. Khả năng xử lý vấn đề. Nhiệt tình, nhanh nhẹn, hoạt bát và có trách nhiệm với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước. Hằng năm công ty tổ chức du lịch nghỉ mát nhằm gắn kết toàn thể CBCNV Môi trường làm việc thân thiện, được sếp hỗ trợ nhiệt tình. Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SX, TM & DV NHỰA SK

