Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - PB19 - 57 - Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Theo dõi và cập nhật thông tin về sản phẩm,giỏ hàng, chính sách bán hàng của chủ đầu tư đến NVKD và các bộ phận liên quan.

Hỗ trợ và theo dõi tình trạng các giao dịch phát sinh của Sàn Liên Kết đến khi giao dịch thành công (chuyển cọc, đăng ký lịch ký Hợp đồng, ngày ký Hợp đồng,...)

Nắm rõ quy trình giao dịch các dự án được phân công để giải đáp, tư vấn các thắc mắc của Sàn Liên Kết về các thủ tục giấy tờ, quy trình,…trong quá trình triển khai bán hàng.

Quản lý Hợp đồng và Phụ lục đã ký kết; đảm bảo tính bảo mật đối với các điều khoản trong Hợp đồng/Phụ lục

Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ

Tuổi từ 22 - 30 tuổi

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.

Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo bài bản, tận tình đến khi vững vàng trong nghề.

Có thể hỗ trợ bất cứ thời gian nào khi KD cần (chủ yếu là từ xa trên điện thoại) kể cả các ngày nghỉ như thứ 7, chủ nhật.

Ưu tiên: nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt để còn lv với đối tác và hỗ trợ phòng kinh doanh!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10tr (đàm phán theo năng lực) + hoa hồng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

