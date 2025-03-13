Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- PB19

- 57

- Vinhomes Ocean Park 3, Văn Giang, Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Theo dõi và cập nhật thông tin về sản phẩm,giỏ hàng, chính sách bán hàng của chủ đầu tư đến NVKD và các bộ phận liên quan.
Hỗ trợ và theo dõi tình trạng các giao dịch phát sinh của Sàn Liên Kết đến khi giao dịch thành công (chuyển cọc, đăng ký lịch ký Hợp đồng, ngày ký Hợp đồng,...)
Nắm rõ quy trình giao dịch các dự án được phân công để giải đáp, tư vấn các thắc mắc của Sàn Liên Kết về các thủ tục giấy tờ, quy trình,…trong quá trình triển khai bán hàng.
Quản lý Hợp đồng và Phụ lục đã ký kết; đảm bảo tính bảo mật đối với các điều khoản trong Hợp đồng/Phụ lục
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Tuổi từ 22 - 30 tuổi
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí sales admin BĐS.
Chưa có kinh nghiệm hoặc các bạn mới ra trường mong muốn làm BĐS sẽ được đào tạo bài bản, tận tình đến khi vững vàng trong nghề.
Có thể hỗ trợ bất cứ thời gian nào khi KD cần (chủ yếu là từ xa trên điện thoại) kể cả các ngày nghỉ như thứ 7, chủ nhật.
Ưu tiên: nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt để còn lv với đối tác và hỗ trợ phòng kinh doanh!

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7-10tr (đàm phán theo năng lực) + hoa hồng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Các chế độ đãi ngộ: BHXH-BHYT-BHTN, Team building, phép năm, nghỉ ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THƯƠNG MẠI AURA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số Nhà 46, Ngõ 99, Phố Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

