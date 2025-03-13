Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm VLXD, Nội thất, của Công ty đến khách hàng

Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các công trình đang xây dựng tại địa bàn, khu vực được phân công

Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các đối tác: Công ty xây dựng, công ty kiến trúc, thiết kế, kiến trúc sư...... tại địa bàn, khu vực được phân công

Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng

Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng theo hồ sơ thiết kế hoặc theo nhu cầu của khách hàng

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng...chuyển lại thông tin cho chăm sóc khách hàng, kỹ thuật.

Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thị trường, nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, yêu công việc

Bằng cấp: Trung Cấp trở lên

Độ tuổi: 22-40

Ngành nghề: Kinh doanh và sản xuất tấm ván nhựa PVC Royalwood, Luxurywood

Hình thức: Toàn thời gian/ CN theo ca

Giới tính: Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10-15 triệu/tháng hoặc cao hơn theo hiệu quả KD.

Lương cố định từ 6 - 8 triệu/tháng + Thưởng lương theo doanh thu

Phụ cấp : xăng xe,cơm trưa,điện thoại

BHYT,BHXH theo quy định của nhà nước

Chế độ công tác phí nếu đi công tác (theo quy định Cty)

Được đào tạo, huấn luyện kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng cơ bản về bán hàng.

Nghỉ mát hàng năm theo quy định Cty

Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin