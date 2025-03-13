Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm VLXD, Nội thất, của Công ty đến khách hàng
Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các công trình đang xây dựng tại địa bàn, khu vực được phân công
Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các đối tác: Công ty xây dựng, công ty kiến trúc, thiết kế, kiến trúc sư...... tại địa bàn, khu vực được phân công
Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng
Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng theo hồ sơ thiết kế hoặc theo nhu cầu của khách hàng
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng...chuyển lại thông tin cho chăm sóc khách hàng, kỹ thuật.
Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: ưu tiên các bạn có kinh nghiệm thị trường, nhiệt huyết, chăm chỉ, chịu khó, yêu công việc
Bằng cấp: Trung Cấp trở lên
Độ tuổi: 22-40
Ngành nghề: Kinh doanh và sản xuất tấm ván nhựa PVC Royalwood, Luxurywood
Hình thức: Toàn thời gian/ CN theo ca
Giới tính: Nam/Nữ

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 10-15 triệu/tháng hoặc cao hơn theo hiệu quả KD.
Lương cố định từ 6 - 8 triệu/tháng + Thưởng lương theo doanh thu
Phụ cấp : xăng xe,cơm trưa,điện thoại
BHYT,BHXH theo quy định của nhà nước
Chế độ công tác phí nếu đi công tác (theo quy định Cty)
Được đào tạo, huấn luyện kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng cơ bản về bán hàng.
Nghỉ mát hàng năm theo quy định Cty
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngã tư Dân Tiến, xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

