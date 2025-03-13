Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA
- Hưng Yên:
- Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm VLXD, Nội thất, của Công ty đến khách hàng
Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các công trình đang xây dựng tại địa bàn, khu vực được phân công
Nắm bắt, khai thác toàn bộ thông tin các đối tác: Công ty xây dựng, công ty kiến trúc, thiết kế, kiến trúc sư...... tại địa bàn, khu vực được phân công
Thuyết phục khách hàng mua sản phẩm, gửi báo giá theo yêu cầu của khách hàng
Lập báo giá, soạn thảo hợp đồng theo hồ sơ thiết kế hoặc theo nhu cầu của khách hàng
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng...chuyển lại thông tin cho chăm sóc khách hàng, kỹ thuật.
Các công việc khác theo yêu cầu công việc.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Bằng cấp: Trung Cấp trở lên
Độ tuổi: 22-40
Ngành nghề: Kinh doanh và sản xuất tấm ván nhựa PVC Royalwood, Luxurywood
Hình thức: Toàn thời gian/ CN theo ca
Giới tính: Nam/Nữ
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cố định từ 6 - 8 triệu/tháng + Thưởng lương theo doanh thu
Phụ cấp : xăng xe,cơm trưa,điện thoại
BHYT,BHXH theo quy định của nhà nước
Chế độ công tác phí nếu đi công tác (theo quy định Cty)
Được đào tạo, huấn luyện kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng cơ bản về bán hàng.
Nghỉ mát hàng năm theo quy định Cty
Cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI GỖ NHỰA HOÀNG GIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
