Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

- Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ các bộ phận liên quan
Đặt hàng với nhà cung cấp, theo dõi tiến độ sản xuất, đóng gói, vận chuyển.
Kiểm tra và xác nhận các chứng từ liên quan
Làm việc với đơn vị vận chuyển
Theo dõi tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh
Thực hiện các thủ tục nhập khẩu, làm việc với cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.
Lưu trữ và quản lý hồ sơ mua hàng quốc tế theo quy định của công ty.
Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, hiệu quả mua sắm và đề xuất cải tiến quy trình.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu hoặc logistics.
Giao tiếp thành thạo tiếng Anh / Tiếng Trung
Thành thạo tin học văn phòng ,ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng SAP, ERP…
Kinh nghiệm mua hàng trong các ngành: điện tử, cơ khí, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, nguyên liệu sản xuất
Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong thángĂn trưa miễn phí tại nhà máy
Thưởng thành tích, tưởng cuối năm
Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)
Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân
Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company
