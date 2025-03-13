Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Nhà Máy TECOMEN ( Từ Hồ, Yên Phú, Yên Mỹ. Hưng Yên), Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ các bộ phận liên quan

Đặt hàng với nhà cung cấp, theo dõi tiến độ sản xuất, đóng gói, vận chuyển.

Kiểm tra và xác nhận các chứng từ liên quan

Làm việc với đơn vị vận chuyển

Theo dõi tiến độ giao hàng, xử lý các vấn đề phát sinh

Thực hiện các thủ tục nhập khẩu, làm việc với cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

Lưu trữ và quản lý hồ sơ mua hàng quốc tế theo quy định của công ty.

Báo cáo định kỳ về tình hình mua hàng, hiệu quả mua sắm và đề xuất cải tiến quy trình.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Xuất nhập khẩu, Quản trị chuỗi cung ứng, Logistics, Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm mua hàng quốc tế, xuất nhập khẩu hoặc logistics.

Giao tiếp thành thạo tiếng Anh / Tiếng Trung

Thành thạo tin học văn phòng ,ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng SAP, ERP…

Kinh nghiệm mua hàng trong các ngành: điện tử, cơ khí, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, nguyên liệu sản xuất

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe đưa đón CBNV từ Hà Nội - Hưng Yên (Khuất Duy Tiến / Hoàng Mai / Thanh Trì / Gia Lâm / Phố Nối...)

Nghỉ 1 thứ 7 và các ngày chủ nhật trong thángĂn trưa miễn phí tại nhà máy

Thưởng thành tích, tưởng cuối năm

Công ty trang bị các phương tiện làm việc ( Laptop....)

Chế độ nghỉ phép năm, nghỉ mát, teambulding, Bảo hiển xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân

Đội ngũ lãnh đạo có sức thuyết phục đối với CBNV trong mọi hoạt động Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tecomen Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin