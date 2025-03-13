Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả
Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...
Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kế toán
Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ.
Đã từng làm việc ở các vị trí tương đương ít nhất 1 năm.
Có sức khỏe, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc
Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ: 8.000.000-12.000.000
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,...)
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.
Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG
