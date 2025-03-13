Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Đường Nguyễn Thiện Thuật, Phường Nhân Hào, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...

Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Lập báo cáo đột xuất theo tuần/ tháng/ quý nếu có yêu cầu đột xuất.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường đại học chuyên ngành kế toán

Có kiến thức cơ bản về kế toán nội bộ.

Đã từng làm việc ở các vị trí tương đương ít nhất 1 năm.

Có sức khỏe, chịu khó học hỏi, chịu được áp lực công việc

Sử dụng thành thạo máy tính, phần mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ: 8.000.000-12.000.000

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ xã hội theo nội quy, quy định của công ty (thăm hỏi, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ lễ, tết,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe bản thân và gia đình đúng chính sách đãi ngộ của công ty.

Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY THÁI DƯƠNG

