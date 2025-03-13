Tuyển Thực tập sinh kế toán CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 110 Đ. Nguyễn Thiện Thuật, TT. Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kế toán Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Hạch toán nghiệp vụ

Quản lý và lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán

Kiểm tra, đối chiếu. xử lý số liệu kế toán

Tham gia hỗ trợ các hoạt động xử lý nghiệp vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp từ dễ đến khó dưới sự hướng dẫn của người quản lý

Cập nhật thông tin, kiểm tra và cập nhật các số liệu lên phần mềm theo sự phân công của phòng ban.

Hoàn thành các nhiệm vụ phân công của người hướng dẫn trực tiếp

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Tài chính - kế toán; năm 4 trở lên

Cẩn thận, nhanh nhẹn, trung thực, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, tỉ mỉ, có trách nhiệm với công việc

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 4.000.000 - 6.000.000 vnđ/ tháng

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Được đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ, sử dụng các phần mềm liên quan ngành nghề.

Được hướng dẫn và đào tạo bài bản về chuyên môn, định hướng trở thành kế toán tổng hợp

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thoải mái, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ TOÁN MINH HUY

