Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện các công việc kế toán thuế theo đúng quy định của pháp luật.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ kế toán.
Hạch toán các nghiệp vụ kế toán thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty bảo hiểm.
Lập báo cáo thuế định kỳ (thuế GTGT, thuế TNDN,...) và các báo cáo tài chính khác theo quy định.
Nộp thuế và các báo cáo khác cho cơ quan thuế.
Giám sát và quản lý các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động kinh doanh.
Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về kế toán thuế cho các bộ phận khác trong công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại lĩnh vực sản xuất.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán thuế,
lĩnh vực sản xuất.
Nắm vững các quy định, chính sách kế toán thuế hiện hành.
Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting,...) và các phần mềm văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).
Có kỹ năng phân tích, tổng hợp số liệu, lập báo cáo chính xác và hiệu quả.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.
Các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG LIHUA (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Khu CN4, Khu công nghiệp Yên Mỹ, Xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

