Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên:
- 161 thảo nguyên khu đô thị Ecopark,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và mời, booking đối tác KOC/KOL có kênh tiktok bán hàng AFFILIATE.
Xây dựng kế hoạch làm việc với KOL/KOC
Chăm sóc đối tác cũ và mới của công ty.
Làm việc giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7 (sáng 8h00 - 12h00, chiều 13h30-17h30).
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Có Laptop cá nhân.
Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng
Tốt nghiệp từ cao đẳng, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên
Tại CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 8.000.000.
Thu nhập từ 10 - 70 triệu/tháng (Lương cơ bản + hoa hồng). Thu nhập trung bình hiện tại ở vị trí tương tự : trên 20tr
Các khoản thưởng theo tháng, quý, năm, thưởng theo doanh số, hiệu suất làm việc của công ty.
Ăn cơm trưa miễn phí tại văn phòng (35k/bữa, công ty đặt cơm).
Nghỉ lễ theo luật hiện hành của nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
