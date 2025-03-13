Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: - 161 thảo nguyên khu đô thị Ecopark,Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên

Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm và mời, booking đối tác KOC/KOL có kênh tiktok bán hàng AFFILIATE.

Xây dựng kế hoạch làm việc với KOL/KOC

Chăm sóc đối tác cũ và mới của công ty.

Làm việc giờ hành chính: Thứ 2 - Thứ 7 (sáng 8h00 - 12h00, chiều 13h30-17h30).

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Có Laptop cá nhân.

Thành thạo kỹ năng tin học văn phòng

Tốt nghiệp từ cao đẳng, độ tuổi từ 20 tuổi trở lên

Tại CÔNG TY TNHH ADA GROUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 8.000.000.

Thu nhập từ 10 - 70 triệu/tháng (Lương cơ bản + hoa hồng). Thu nhập trung bình hiện tại ở vị trí tương tự : trên 20tr

Các khoản thưởng theo tháng, quý, năm, thưởng theo doanh số, hiệu suất làm việc của công ty.

Ăn cơm trưa miễn phí tại văn phòng (35k/bữa, công ty đặt cơm).

Nghỉ lễ theo luật hiện hành của nhà nước

