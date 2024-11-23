Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Minh Khai (Gần Cao đẳng FPT), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch mục tiêu cho đội nhóm
Quản lý hiệu quả và xây dựng kế hoạch đào tạo thành viên trong team
Lên kế hoạch và tối ưu kịch bản sale trên phần mềm pancake
Nhận và xử lý Data mới hàng ngày từ bộ phận Marketing
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake
Lập Báo cáo theo định kỳ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có từ 6 tháng đến 1 năm KN ở vị trí Leader (TPCN/Mỹ Phẩm)
Chăm chỉ, kiên trì. Có kỹ năng, tư duy đào tạo thành viên trong team
Ham học hỏi, cầu tiến
Có laptop. Thành thạo phần mềm Pancake
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: Từ 7-10Tr
Thu nhập từ 15-30tr (Lương cơ bản + % Doanh số + Thưởng ngày, tuần, tháng, Quý,Năm)
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết,Du Lịch....Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA
