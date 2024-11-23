Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Minh Khai (Gần Cao đẳng FPT), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch mục tiêu cho đội nhóm

Quản lý hiệu quả và xây dựng kế hoạch đào tạo thành viên trong team

Lên kế hoạch và tối ưu kịch bản sale trên phần mềm pancake

Nhận và xử lý Data mới hàng ngày từ bộ phận Marketing

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake

Lập Báo cáo theo định kỳ

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có từ 6 tháng đến 1 năm KN ở vị trí Leader (TPCN/Mỹ Phẩm)

Chăm chỉ, kiên trì. Có kỹ năng, tư duy đào tạo thành viên trong team

Ham học hỏi, cầu tiến

Có laptop. Thành thạo phần mềm Pancake

Quyền Lợi

Lương cơ bản: Từ 7-10Tr

Thu nhập từ 15-30tr (Lương cơ bản + % Doanh số + Thưởng ngày, tuần, tháng, Quý,Năm)

Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định

Được Thưởng các ngày Lễ, Tết,Du Lịch....Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

