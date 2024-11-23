Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Minh Khai (Gần Cao đẳng FPT), Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch mục tiêu cho đội nhóm
Quản lý hiệu quả và xây dựng kế hoạch đào tạo thành viên trong team
Lên kế hoạch và tối ưu kịch bản sale trên phần mềm pancake
Nhận và xử lý Data mới hàng ngày từ bộ phận Marketing
Tư vấn, giới thiệu sản phẩm tới khách hàng và chốt đơn theo kịch bản có sẵn trên pancake
Lập Báo cáo theo định kỳ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có từ 6 tháng đến 1 năm KN ở vị trí Leader (TPCN/Mỹ Phẩm)
Chăm chỉ, kiên trì. Có kỹ năng, tư duy đào tạo thành viên trong team
Ham học hỏi, cầu tiến
Có laptop. Thành thạo phần mềm Pancake

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 7-10Tr
Thu nhập từ 15-30tr (Lương cơ bản + % Doanh số + Thưởng ngày, tuần, tháng, Quý,Năm)
Được đóng BHXH & hưởng chế độ phúc lợi theo quy định
Được Thưởng các ngày Lễ, Tết,Du Lịch....Tham gia các hoạt động gắn kết của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUEEN DIAMOND PHARMA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 23, ngách 18, hẻm 12, ngõ 199, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

