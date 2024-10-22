Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Samco 326 Võ Văn Kiệt, P. Cô Giang, Quận 1
Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
1. Hồ sơ Đăng ký kinh doanh (5%)
Thành lập mới công ty/địa điểm kinh doanh/Chi nhánh Hoàn thành việc nộp hồ sơ và lấy kết quả tại Sở Kế hoạch Đầu tư
2. Hợp đồng nội bộ (50%)
Hồ sơ duyệt Nhà cung cấp: Yêu cầu các phòng ban cung cấp đủ hồ sơ duyệt NCC theo quy trình của NKID, trừ các trường hợp có phê duyệt khác từ CEO Thu thập hồ sơ duyệt NCC để lưu trữ tại Legal Dept Review Hợp đồng/Phụ lục và các giấy tờ có liên quan: Review file mềm qua email Review file cứng gửi trực tiếp Kiểm tra file cứng và trình ký Kiểm tra lại cho đúng với file đã review và trình ký nháy
3. Hồ sơ bảo hiểm (15%)
Làm việc với Trung tâm Tiếp nhận thông tin bảo hiểm Phản hồi để Trung tâm bổ sung đầy đủ hồ sơ Theo dõi lấy hồ sơ bản cứng
Làm việc với Bảo hiểm
Thông báo sự kiện bảo hiểm Trình ký và tập hợp đầy đủ hồ sơ để claim tiền bảo hiểm
4. Tố tụng (5%)
Tham gia tố tụng với tư cách người đại diện của Bị đơn Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết theo từng giai đoạn tố tụng Tham gia phiên hòa giải và phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm
5. Hồ sơ của MD (10%)
Theo dõi giấy tờ liên quan tới mặt bằng: Cập nhật kịp thời tiến độ ký hợp đồng thuê, PL,... In ấn, trình ký, gửi thư đi, nhận thư đến: Theo dõi hồ sơ
6. Vấn đề pháp lý khác (15%)
Giấy ủy quyền: Soạn thảo, trình ký, lưu và gửi lại Giấy ủy quyền HOC, HOD Theo dõi hợp đồng với các agency cung cấp dịch vụ pháp lý (trình ký hợp đồng, thanh toán, thanh lý hợp đồng...) Lưu trữ Hợp đồng, GUQ, hồ sơ bảo hiểm, công văn,... Lưu trữ file mềm và file cứng
7. Giải đáp pháp lý cho các phòng ban
Giải đáp kịp thời, đầy đủ vấn đề pháp lý Hỗ trợ cung cấp giấy tờ pháp lý cho Trung tâm và các phòng ban khác Cung cấp kịp thời giấy tờ pháp lý
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ cử nhân Đại học ngành Luật (Có chứng chỉ hành nghề luật sư là một lợi thế)
Ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm làm việc trong ngành chuỗi F&B, nhà hàng, FMCG, retail
Thành thạo Microsoft Office
Thông thạo tiếng Anh
Có kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống tốt
Kỹ năng tư duy logic
Khả năng giao tiếp, đàm phán tự tin và linh hoạt
Cẩn thận, trung thực
Kỹ năng làm việc độc lập
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI Thì Được Hưởng Những Gì
Ngày nghỉ: Tại TINI Corp bạn được nghỉ 2 ngày cuối tuần, và chỉ cần làm việc 7,5 giờ thay vì 8h mỗi ngày từ 9h – 17h30 thứ hai đến thứ sáu.
Đặc biệt tiNi-ers còn có 10-15 phút thư giãn của chương tình “Radio 3 giờ chiều” bằng những bản nhạc vui tươi nhằm tái tạo năng lượng, khơi nguồn cảm hứng.
Hoạt động tập thể: Ngoài những phút giây “cháy” hết mình cho công việc, tiNi-ers còn được tham gia nhiều hoạt động vui nhộn nhằm nâng cao đời sống tinh thần TINI Retreat, TINI Xmas, TINI Halloween...
Ưu đãi hàng tháng: Mỗi tiNi-ers sẽ luôn nhận được những phần quà hấp dẫn từ Công ty như trải nghiệm khu vui chơi mới, trải nghiệm sản phẩm đồ chơi hot trend, mua hàng, dịch vụ được chiết khấu.
Đào tạo: Đào tạo và phát triển nhân sự là ưu tiên hàng đầu của TINI Corp, chính vì thế tiNi-ers luôn được tạo mọi điều kiện để học hỏi, nâng cao kiến thức bằng những trải nghiệm thực tế của chính bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾU NHI MỚI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
