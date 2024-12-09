Tuyển Nhân viên Thu ngân Công ty TNHH Kohnan Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Aeonmall Bình Tân, Bình Tân, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

Thực hiện nghiệp vụ thanh toán tiền.

Kiểm tra két thu ngân mỗi khi bắt đầu & kết thúc ca làm việc, đảm bảo két thu ngân luôn chính xác và đủ của lượng tiền giao dịch.

Hiểu về sản phẩm, tư vấn với khách hàng về các dịch vụ cần thiết.

Giới thiệu với khách hàng về dịch vụ giao hàng, cũng như các chương trình khách hàng thân thiết (nếu có).

Tính tổng tiền thu được trong ca làm việc & so sánh với báo cáo bán hàng, nộp tiền theo đúng quy định của Công ty.

Luôn dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp gọn gàng ngay quầy thu ngân.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý: Vệ sinh gian hàng, sắp xếp hàng hóa,...

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm xoay ca, Lễ Tết (thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần | được nghỉ 1.5 ngày/tuần)

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm ở mảng bán lẻ là một lợi thế.

Ưu tiên ứng viên có 1 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực liên quan.

Tuổi: 18 - 35 tuổi.

Ưu tiên ứng viên có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật.

Khả năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

Thích nghi nhanh.

Ngoại hình sáng, giao tiếp tốt, cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, chăm chỉ

Có tinh thần làm việc trách nhiệm và chịu được áp lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

5.000.000 - 7.000.000 (Gross)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kohnan Việt Nam

