Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO
Ngày đăng tuyển: 18/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/09/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 79 Ngõ 281 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Theo dõi, quản lý các hợp đồng thi công: chi tiết về giá trị hợp đồng, thời gian thực hiện, các hạng mục cần hoàn thành, bóc tách chi phí để hạch toán, quyết toán.
Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của các chứng từ, xử lý thanh quyết toán theo quy trình
Phối hợp đối chiếu, cung cấp và chịu trách nhiệm về số liệu các nghiệp vụ kế toán;
Phối hợp theo dõi các khoản chi phí từng hạng mục, tiến độ thi công, nghiệm thu để phục vụ cho việc thanh toán, quyết toán theo hợp đồng và quyết toán tổng giá trị công trình.
Phân loại, lưu trữ và bảo quản chứng từ, sổ sách theo quy định về Thuế, Kế toán của Công ty;
Kiểm tra, hoàn thiện các loại chứng từ, hóa đơn, hoàn thiện các báo cáo Tài chính, báo cáo thuế GTGT, TNCT, TNDN,... hàng quý, quyết toán năm.
Xây dựng các quy trình, biểu mẫu liên quan đến kế toán, tài chính.
Lập các báo cáo công việc đột xuất theo yêu cầu và định kỳ theo quy định của cấp trên.
Phân tích, dự báo tình hình tài chính của công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn.
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập từ 14-18 triệu/tháng.
Phụ cấp ăn trưa.
Thưởng các dịp lễ, tết, lương tháng 13, Kinh doanh, Được tham gia BHXH theo quy định nhà nước, Du lịch, lễ tết,..
Cơ hội được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao thu nhập.
Du lịch, team building hàng năm.
Môi trường vui vẻ, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VÀ PCCC SATECO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: U1-L81 KĐT Đô Nghĩa, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

