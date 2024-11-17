Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KHO VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Thông tin công ty: Công ty vận chuyển toàn cầu GTS hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển, logistic, thương mại điện tử.

Lĩnh vực kinh doanh : Công ty chuyên cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, mua hộ hàng quốc tế từ Nhật Bản , Mỹ , Anh về Việt Nam.

Công ty có văn phòng, kho bãi tại Hà Nội và các kho hàng đặt tại các nước

Công việc chính:

- Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu về dịch vụ order,vận chuyển của công ty.

- Tư vấn cho khách hàng về dịch vụ của công ty.

- Tạo và theo dõi các đơn hàng của khách hàng trên hệ thống quản lý của công ty đến khi hàng về VN

- Xử lí khiếu nại khi có khiếu nại từ khách hàng.

- Toàn bộ thông tin đơn hàng đều xử lý trên hệ thống quản lý nội bộ.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sử dụng thành thạo máy tính

- Trung thực, có chí tiến thủ, nhiệt tình với công việc.

- Ưu tiên các bạn sinh viên mới ra trường hoặc các bạn yêu thích công việc sale (có thời gian làm full time)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KHO VẬN TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + Lương KD (Thu nhập trung bình từ 10 - 30tr/tháng tuỳ thuộc hoàn toàn vào năng lực và sự chăm chỉ).

- Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương.

- Chế độ lương thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước, thưởng Tết tối thiểu 2-3 tháng lương

-Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ bán hàng, kỹ năng chăm sóc khách hàng, Marketing online, chuyên môn.

-Nhận được mức thu nhập không giới hạn, phụ thuộc vào năng lực của chính mình, thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra.

-Được tư vấn bán hàng trên các Fanpge, website của công ty

- Được tiếp xúc tới các công ty, cửa hàng kinh doanh mặt hàng của Nhật, Mỹ, Châu Âu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ KHO VẬN TOÀN CẦU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin