Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà số 58, đường 2.3 KĐT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp cận data khách hàng mà công ty cung cấp

Tìm kiếm khách hàng công ty Xuất nhập khẩu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ở thị trường Trung - Việt để giới thiệu dịch vụ vận chuyển đường bộ, thủ tục hải quan, dịch vụ khác liên quan.

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu ủy thác xuất nhập hàng quốc tế.

Chào giá cho khách hàng, thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả và các điều khoản trong hợp đồng.

Phát triển doanh số và thị trường theo chiến lược đề ra của công ty.

Theo dõi tiến độ, cập nhật tình trạng, phối hợp xử lý lô hàng theo đúng yêu cầu.

Chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm sales xuất nhập khẩu

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng mảng Logistics, Xuất Nhập Khẩu Thị trường Trung - Việt

Độ tuổi 22-32 tuổi.

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu,...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 6.000.000 - 20.000.000 VND +KPI profit + thưởng kinh doanh, thưởng nóng, thưởng doanh số

Bao cơm trưa tất cả ngày làm việc theo quy định

Team building 1 lần/1 năm.

Thưởng các ngày lễ theo quy định + tháng thứ 13.

Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.

Xét tăng lương 1 lần/1 năm

Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được công nhận.

Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin