Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS
- Hà Nội: Nhà số 58, đường 2.3 KĐT Gamuda, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tiếp cận data khách hàng mà công ty cung cấp
Tìm kiếm khách hàng công ty Xuất nhập khẩu có nhu cầu sử dụng dịch vụ ở thị trường Trung - Việt để giới thiệu dịch vụ vận chuyển đường bộ, thủ tục hải quan, dịch vụ khác liên quan.
Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu ủy thác xuất nhập hàng quốc tế.
Chào giá cho khách hàng, thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả và các điều khoản trong hợp đồng.
Phát triển doanh số và thị trường theo chiến lược đề ra của công ty.
Theo dõi tiến độ, cập nhật tình trạng, phối hợp xử lý lô hàng theo đúng yêu cầu.
Chăm sóc khách hàng, thu hồi công nợ.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tư vấn, sales, chăm sóc khách hàng mảng Logistics, Xuất Nhập Khẩu Thị trường Trung - Việt
Độ tuổi 22-32 tuổi.
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Ưu tiên ứng viên học các chuyên ngành liên quan đến Logistics, Kinh tế quốc tế, Xuất nhập khẩu,...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS Thì Được Hưởng Những Gì
Bao cơm trưa tất cả ngày làm việc theo quy định
Team building 1 lần/1 năm.
Thưởng các ngày lễ theo quy định + tháng thứ 13.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định.
Xét tăng lương 1 lần/1 năm
Làm việc trong môi trường trẻ chuyên nghiệp, năng động có lộ trình thăng tiến rõ ràng, được công nhận.
Công ty cung cấp laptop và điện thoại, văn phòng phẩm... phục vụ cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THP LOGISTICS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
