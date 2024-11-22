Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS
- Hà Nội: Số 34, ngõ 10 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi quà biếu tặng, đồ dùng cá nhân sang nước ngoài
Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng quần áo, đồ ăn, mỹ nghệ, đồ nails, ... sang nước ngoài
Tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu gửi chứng từ, hàng mẫu, hàng xuất khẩu
Tư vấn, thuyết phục khách gửi hàng, kí kết HĐ và CSKH sau bán
Làm việc online 100% qua các kênh truyền thông MXH facebook zalo tik tok. Đối với KH doanh nghiệp được cung cấp database telesales.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Sales, Telesales
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.
Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì
Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ khâu tìm kiếm khách đến khi chốt khách
Thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13
Được tham gia các khoá học về marketing online
Du lịch teambuilding hàng năm
Các chế độ bảo hiểm theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI