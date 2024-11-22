Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 34, ngõ 10 Lưu Quang Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm các khách hàng cá nhân có nhu cầu gửi quà biếu tặng, đồ dùng cá nhân sang nước ngoài

Tìm kiếm các khách hàng có nhu cầu kinh doanh các mặt hàng quần áo, đồ ăn, mỹ nghệ, đồ nails, ... sang nước ngoài

Tìm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu gửi chứng từ, hàng mẫu, hàng xuất khẩu

Tư vấn, thuyết phục khách gửi hàng, kí kết HĐ và CSKH sau bán

Làm việc online 100% qua các kênh truyền thông MXH facebook zalo tik tok. Đối với KH doanh nghiệp được cung cấp database telesales.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 21-32 tuổi

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí Sales, Telesales

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo từ đầu

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + hoa hồng + các khoản thưởng ( thưởng KPIs, thương số lượng đơn hàng, thưởng quý, thưởng nhân viên xuất sắc năm)

Được hướng dẫn đào tạo bài bản từ khâu tìm kiếm khách đến khi chốt khách

Thưởng các ngày lễ Tết, lương tháng 13

Được tham gia các khoá học về marketing online

Du lịch teambuilding hàng năm

Các chế độ bảo hiểm theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 2S EXPRESS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin