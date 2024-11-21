Tuyển Kinh doanh quốc tế công ty cổ phần nông lâm nghiệp đức phú làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

công ty cổ phần nông lâm nghiệp đức phú
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Kinh doanh quốc tế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh quốc tế Tại công ty cổ phần nông lâm nghiệp đức phú

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 13 ngõ 87 phường Phú Đô, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc khách hàng cũ ( Sản phẩm nhựa cây Bồ Đề)
- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có , nhận đơn đặt hàng
- Phối hợp với các bộ phận để thực hiện chiến dịch kinh doanh của công ty.
- Đi thực địa vùng nguyên liệu của công ty
- Khách hàng đã có sẵn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng anh: Kỹ năng nghe , nói, đọc , viết thành thạo
- Thật thà ,trung thực.
- Không yêu cầu kinh nghiệm. Vào làm được đào tạo về sản phẩm và kỹ năng bán hàng.
- Kỹ năng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng tốt.
- Ưu tiên ứng viên sinh sống tại Hà nội

Tại công ty cổ phần nông lâm nghiệp đức phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập theo thỏa thuận và năng lực làm việc hoặc cao hơn tùy thuộc vào khả năng làm việc của mỗi nhân viên
- Được tham gia BHXH như nhà nước quy định
- Làm việc tại địa bàn gần nhà và hưởng đầy đủ các chính sách phúc lợi của CBNV công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần nông lâm nghiệp đức phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 137, tổ 3, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

