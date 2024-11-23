Tuyển Kinh doanh quốc tế Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô 4, KCN Quang Minh, Mê Linh, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh quốc tế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý phương tiện và tài xế của công ty: tuyển dụng, đào tạo, đánh giá tài xế, v.v.;

Quản lý an toàn và phòng ngừa rủi ro cho tài xế và phương tiện; xử lý tai nạn giao thông;

Chịu trách nhiệm về mọi công việc quản lý nội bộ của đội xe, kiểm soát chặt chẽ các công việc hàng ngày như kiểm tra, bảo dưỡng, bảo hiểm, tiêu hao nhiên liệu, điện năng; kiểm soát các chi phí tiêu hao.

Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định liên quan đến quản lý nội bộ của công ty, hiểu rõ tình trạng của người lái xe và phương tiện, đảm bảo yêu cầu về nguồn lực phương tiện và lái xe an toàn;

Chịu trách nhiệm thu thập và lưu trữ thông tin cơ bản của đội xe, đồng thời xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ khác về lịch trình của đội xe;

Tăng cường hiệu suất đội xe, giám sát nhân lực, thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm lái xe tải, ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đội xe của công ty logistics;

Có kinh nghiệm quản lý đội xe và có khả năng xử lý sự cố khẩn cấp nhất định cũng như khả năng phòng ngừa và kiểm soát rủi ro tai nạn giao thông;

Có kỹ năng giao tiếp và tinh thần đồng đội, chủ động, nhiệt tình trong công việc, có tinh thần trách nhiệm; am hiểu ngành vận tải, các quy định, chính sách quản lý vận tải.

Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng

Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Anh.

Lương: 16 - 20tr++ (trao đổi khi phỏng vấn)

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Phụ cấp cước điện thoại di động theo sim công ty 100%

Lương tháng 13.

Team building / du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty.

Tiệc cuối năm.

