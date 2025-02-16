Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Tuyển Manual Tester Công ty TNHH Draphony DX làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 8 Triệu

Công ty TNHH Draphony DX
Ngày đăng tuyển: 16/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty TNHH Draphony DX

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại Công ty TNHH Draphony DX

Mức lương
Đến 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, số 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương Đến 8 Triệu

Chuẩn bị các tài liệu, lên kế hoạch test sản phẩm và hệ thống.
Ghi nhận và lưu trữ tài liệu các buổi demo, lỗi bugs và report trạng thái khi được fix.
Tiếp nhận, phản hồi và kiểm soát việc sửa lỗi đảm bảo phần mềm đạt chất lượng.
Đề xuất giải pháp cản tiến sản phẩm.
Nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ, thủ thuật test phục vụ cho công việc.
Phối hợp với các bộ phận Designer, Dev.
Theo dõi tiến triển theo timeline và báo cáo.

Với Mức Lương Đến 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành CNTT/Kinh tế hoặc ngành liên quan.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm kiểm thử các sản phẩm mobile app/web app (ưu tiên có kinh nghiệm về e-commerce).
Kỹ năng viết Test case (kịch bản kiểm thử), test data (dữ liệu kiểm thử), lập test report (Excel).
Kỹ năng tạo wirefame và sử dụng Figma.
Có kiến thức lập trình cơ bản, nắm vững cơ sở dữ liệu SQL.
Nắm vững quy trình phát triển phần mềm và quy trình/kiến thức kiểm thử phần mềm.
Biết Tiếng Anh (từ B2 trở lên)
Sẵn sàng OT khi có yêu cầu (Days off và benefit).

Tại Công ty TNHH Draphony DX Thì Được Hưởng Những Gì

Salary + Benefit (ăn trưa, xăng, sport...), KPI Bonus, End-year Bonus.
Health and fitness: Hoa quả tươi, bánh kẹo tại văn phòng. Công ty trả tiền sport benefit (75%, max 200.000đ/tháng) tuỳ chọn cho nhân viên.
Meal and gas: Tiền ăn trưa 40.000đ/ngày, tiền xăng đi lại.
Insurance: được tham gia BHXH theo quy định pháp luật.
Teambuiling/Camping hàng năm.
Speed-up: Review lương thường xuyên. Không có month at level.
Monthly Retrospective: Review công việc hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Draphony DX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Draphony DX

Công ty TNHH Draphony DX

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 72 Trần Đăng Ninh, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

