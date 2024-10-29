Tuyển Manual Tester True Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Manual Tester True Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

True Platform
Ngày đăng tuyển: 29/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
True Platform

Manual Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Manual Tester Tại True Platform

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2rd floor, A Building, Rivera Park, No. 69 Vu Trong Phung, Thanh Xuan, Hanoi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Manual Tester Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại True Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại True Platform

Liên Hệ Công Ty

True Platform

True Platform

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Tháp A, tòa Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

