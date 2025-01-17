Tuyển Market Research CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 700 - 1,000 USD

Thực hiện những dự án nghiên cứu về các thị trường khác nhau trong nước và quốc tế - với mục tiêu phục vụ những ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh chính của tập đoàn. Các nhiệm vụ chính trong đó bao gồm:

- Thực hiện nghiên cứu tại bàn (Desk Research), tổng hợp thông tin theo yêu cầu của từng dự án

- Tham gia phân tích các nhu cầu chiến lược của tập đoàn và xây dựng kế hoạch nghiên cứu theo từng dự án.

- Thực hiện công việc FieldWork – trực tiếp tham gia các chiến dịch khảo sát, phỏng vấn, quan sát tìm hiểu và thu thập thông tin đối với các đối tượng khách hàng, đối tác và chuyên gia theo từng dự án.

- Thực hiện việc theo dõi, tìm hiểu và nắm bắt tình hình cạnh tranh, các đối thủ cạnh tranh chính trên thị trường theo từng ngành nghề, lĩnh vực mà tập đoàn hoạt động.

- Từ các thông tin, dữ liệu được thu thập về, tham gia nhận định, phân tích và đánh giá theo góc nhìn chiến lược - phù hợp với mục tiêu/nhu cầu của dự án.