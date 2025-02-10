Tuyển Market Research GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,500 USD

Tuyển Market Research GSM làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,500 USD

GSM
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
GSM

Market Research

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Market Research Tại GSM

Mức lương
900 - 1,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phố Chu Huy Mân, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Market Research Với Mức Lương 900 - 1,500 USD

• Phối hợp với các phòng ban liên quan lên kế hoạch và triển khai hoạt động nghiên cứu khách hàng & đối thủ
• Phân tích các thông tin, dữ liệu về khách hàng, đối thủ và diễn biến thị trường
• Thực hiện các buổi phỏng vấn chuyên sâu với khách hàng và khách hàng mục tiêu
• Lập báo cáo về định hướng sản phẩm, nhu cầu khách hàng, tình hình thị trường
• Đề xuất các thay đổi về sản phẩm/dịch vụ, định hướng tiếp cận khách hàng dựa trên kết quả khảo sát
• Làm việc với các bên doanh nghiệp đối tác cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường để có các dữ liệu chính xác phục vụ cho công tác nghiên cứu – báo cáo.
• Liên tục cập nhật xu hướng thị trường và nghiên cứu của các agency khác
• Thực hiện nghiên cứu định tính hoặc định lượng
• Thiết kế các phương pháp nghiên cứu như phương phát phỏng vấn hay tạo bảng câu hỏi

Với Mức Lương 900 - 1,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm phân tích các thông tin, dữ liệu, thị trường
• Tiếng Anh tốt

Tại GSM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại GSM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

GSM

GSM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Symphony Office, đường Chu Huy Mân, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

