Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Phường Nghĩ Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động, chương trình marketing, phát triển thương hiệu của Công ty. Theo dõi, quản lý, phát triển các kênh marketing/truyền thông của Công ty trên đa nền tảng. Lên kế hoạch và thực hiện hoạt động Lead Generation nhằm tạo lead/cơ hội bán hàng qua các kênh. Quản trị và phát triển các nội dung, thông tin tư liệu, cơ sở dữ liệu khách hàng và phát triển các kênh truyền thông, kênh thu thập thông tin của Tổng Công ty Phối hợp các hoạt động Marketing/truyền thông đối ngoại và nội bộ với Tập đoàn. Lên kế hoạch và thúc đẩy năng lực, danh vị và các hoạt động của Công ty với các hãng đối tác. Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số của Công ty. Lên kế hoạch ngân sách, quản lý ngân sách và huy động funding cho các hoạt động của Công ty, các hoạt động phối hợp với đối tác. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan giao tiếp, xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, phát triển kinh doanh với các đối tác Xây dựng, đề xuất các quy chế, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn về các hoạt động marketing, phát triển thương hiệu, quan hệ đối tác. Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh. Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng.
Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động, chương trình marketing, phát triển thương hiệu của Công ty.
Theo dõi, quản lý, phát triển các kênh marketing/truyền thông của Công ty trên đa nền tảng.
Lên kế hoạch và thực hiện hoạt động Lead Generation nhằm tạo lead/cơ hội bán hàng qua các kênh.
Quản trị và phát triển các nội dung, thông tin tư liệu, cơ sở dữ liệu khách hàng và phát triển các kênh truyền thông, kênh thu thập thông tin của Tổng Công ty
Phối hợp các hoạt động Marketing/truyền thông đối ngoại và nội bộ với Tập đoàn.
Lên kế hoạch và thúc đẩy năng lực, danh vị và các hoạt động của Công ty với các hãng đối tác.
Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số của Công ty.
Lên kế hoạch ngân sách, quản lý ngân sách và huy động funding cho các hoạt động của Công ty, các hoạt động phối hợp với đối tác.
Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan giao tiếp, xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, phát triển kinh doanh với các đối tác
Xây dựng, đề xuất các quy chế, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn về các hoạt động marketing, phát triển thương hiệu, quan hệ đối tác.
Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng
Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh.
Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có bằng MBA Có tổng kinh nghiệm trên 5 năm trở lên trong mảng Marketing, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác Có nền tảng tốt về Marketing gồm thương hiệu, xây dựng và phát triển quan hệ Có kiến thức và tư duy kinh doanh B2B Khả năng chịu áp lực công việc cao Ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp đối ngoại tốt. Tư duy sáng tạo Kỹ năng quản lý, lãnh đạo Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có bằng MBA
Có tổng kinh nghiệm trên 5 năm trở lên trong mảng Marketing, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác
Có nền tảng tốt về Marketing gồm thương hiệu, xây dựng và phát triển quan hệ
Có kiến thức và tư duy kinh doanh B2B
Khả năng chịu áp lực công việc cao
Ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng
Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp đối ngoại tốt.
Tư duy sáng tạo
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo
Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.
• Thời gian làm việc, từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7, CN
• On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.
• Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google.
• Được khuyến khích thử nghiệm, trải nghiệm các công nghệ mới và thiết lập theo cách riêng của bạn.
CloudAZ là một trong các đối tác chiến lược và là đối tác cao cấp nhất của Google và AWS, bạn sẽ nhận được các tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ nhân sự của hãng công nghệ hàng đầu thế giới.
• Lệ phí thi chứng chỉ được công ty chi trả toàn bộ khi bạn làm việc tại đây
• BHXH, BHYT
• Trợ cấp ăn trưa
• Khám sức khoẻ định kỳ
• Nghỉ mát
• Grab for business, pantry free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Số 1 Đường Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-marketing-manager-thu-nhap-20-30-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job205814
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 27/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Hạn nộp: 30/11/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Marketing Manager thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Golden City
Tuyển Ngân hàng Công ty CP Golden City làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty CP Golden City
Hạn nộp: 12/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK THIÊN VIỆT
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty cổ phần sách Bác Nhã Books
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU OBIUTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COLUMBUS FREIGHT
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH BEESMART SOLUTIONS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẢO HẢI SẢN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 29/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 29/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm City Cycle
Tuyển Marketing Manager thu nhập 25 - 35 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
City Cycle
Hạn nộp: 27/10/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Lâm Đồng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THE GATS
Hạn nộp: 30/11/2024
Lâm Đồng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Tuyển Marketing Manager thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH MEDIASTEP SOFTWARE VIỆT NAM
Hạn nộp: 23/10/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Tuyển Marketing Manager thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG NETVIET
Hạn nộp: 16/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất