Tuyển Marketing Manager thu nhập 20 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà Trường Thịnh, Phường Nghĩ Đô, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Theo dõi, giám sát, đánh giá hiệu quả các hoạt động, chương trình marketing, phát triển thương hiệu của Công ty. Theo dõi, quản lý, phát triển các kênh marketing/truyền thông của Công ty trên đa nền tảng. Lên kế hoạch và thực hiện hoạt động Lead Generation nhằm tạo lead/cơ hội bán hàng qua các kênh. Quản trị và phát triển các nội dung, thông tin tư liệu, cơ sở dữ liệu khách hàng và phát triển các kênh truyền thông, kênh thu thập thông tin của Tổng Công ty Phối hợp các hoạt động Marketing/truyền thông đối ngoại và nội bộ với Tập đoàn. Lên kế hoạch và thúc đẩy năng lực, danh vị và các hoạt động của Công ty với các hãng đối tác. Chịu trách nhiệm về mục tiêu doanh số của Công ty. Lên kế hoạch ngân sách, quản lý ngân sách và huy động funding cho các hoạt động của Công ty, các hoạt động phối hợp với đối tác. Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan giao tiếp, xây dựng, tổ chức triển khai các hoạt động giao lưu, hội thảo, hội nghị, phát triển kinh doanh với các đối tác Xây dựng, đề xuất các quy chế, quy định, quy trình, tài liệu hướng dẫn về các hoạt động marketing, phát triển thương hiệu, quan hệ đối tác. Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh. Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên ứng viên có bằng MBA Có tổng kinh nghiệm trên 5 năm trở lên trong mảng Marketing, truyền thông thương hiệu và quan hệ đối tác Có nền tảng tốt về Marketing gồm thương hiệu, xây dựng và phát triển quan hệ Có kiến thức và tư duy kinh doanh B2B Khả năng chịu áp lực công việc cao Ngoại ngữ: Thành thạo 4 kỹ năng Kỹ năng thuyết trình, giao tiếp đối ngoại tốt. Tư duy sáng tạo Kỹ năng quản lý, lãnh đạo Kỹ năng giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tiếp xúc với các công nghệ mới, văn phòng siêu đẹp, thoải mái tự do sáng tạo.

• Thời gian làm việc, từ thứ 2 - 6, nghỉ thứ 7, CN

• On-job training. Các sếp và đồng nghiệp trẻ, cực nice, nhiệt tình, thích đàn ca, nhiều tài lẻ và vui tính.

• Làm việc và tham gia events lớn cùng các experts, các evangelists từ Google.

• Được khuyến khích thử nghiệm, trải nghiệm các công nghệ mới và thiết lập theo cách riêng của bạn.

CloudAZ là một trong các đối tác chiến lược và là đối tác cao cấp nhất của Google và AWS, bạn sẽ nhận được các tư vấn, hỗ trợ chuyên môn từ nhân sự của hãng công nghệ hàng đầu thế giới.

• Lệ phí thi chứng chỉ được công ty chi trả toàn bộ khi bạn làm việc tại đây

• BHXH, BHYT

• Trợ cấp ăn trưa

• Khám sức khoẻ định kỳ

• Nghỉ mát

• Grab for business, pantry free

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ ĐÁM MÂY CLOUDAZ

