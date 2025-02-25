Tuyển Mobile Developer Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tham gia phân tích, thiết kế luồng phát triển của ứng dụng di động dựa vào yêu cầu của khách hàng.

Tham gia phát triển ứng dụng di động trên nền tảng React Native phục vụ các bài toán trong lĩnh vực: Kinh doanh viễn thông, quản lý hạ tầng viễn thông, quản trị doanh nghiệp, tài chính ngân hàng.

Đánh giá, phân tích, nâng cấp và tối ưu mã nguồn trong quá trình phát triển.

Nghiên cứu các công nghệ mới để áp dụng trong các dự án hiện tại và tương lai.

Tham gia đưa ra những ý tưởng, giải pháp mới cải thiện công việc cũng như góp phần tăng doanh thu cho công ty

Ít nhất từ 2 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng di động React Native sử dụng ngôn ngữ lập trình javaScript bao gồm ES6,7,TypeScript.

Có kinh nghiệm về vòng đời ứng dụng React Native, sử dụng thành thạo các componet của React, có hiểu biết Redux/ Redux Saga, Redux Thunk.UnitTest.

Có kinh nghiệm làm việc về các thư viện như Google Map, FaceBookSDK, Google SDK. Tích hợp các cổng thanh toán lớn là một lợi thế.

Có kinh nghiệm tích hợp các RESTful API, Web service, Web socket,Firebase và các SDK, thư viện trong quá trình phát triển ứng dụng.

Có kiến thức về cấu trúc dữ liệu, giải thuật, lập trình hướng đối tượng.

Thành thạo sử dụng Git/SVN để quản lý mã nguồn.

Có kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile/Scrum.

Có kinh nghiệm sử dung và làm việc với các hệ quản trị CSDL như Oracle, MySQL, Maria DB, MS SQL là một lợi thế.

Tại Viettel Software Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ lương, thưởng, thu nhập:

Thu nhập cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực

Phúc lợi: Lương tháng 13, thưởng Bonus, hỗ trợ ăn trưa, điện thoại, nghỉ mát, thưởng ngày lễ và các ngày chỉ có ở Viettel như Ngày Sáng Tạo - 1/6, 22/12, quà Tết Dương, Tết Âm tri ân Gia đình, người sinh thành.

Nghỉ phép năm: 16 ngày/năm

Đánh giá tăng lương 2 lần/năm

Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác. Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn

Happytime: 15 phút các buổi chiều trong tuần.

2. Môi trường làm việc:

Được làm việc trong Tập đoàn toàn cầu, tiên phong thực hiện sứ mệnh kiến tạo xã hội số.

Môi trường mở, trẻ trung, năng động, trân trọng, yêu thương, tương hỗ & lắng nghe mỗi người từ những ý tưởng nhỏ nhất.

Không gian làm việc xanh, mở, hiện đại.

3. Cơ hội phát triển bản thân:

Có cơ hội thử sức trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến, hiện đại nhất.

Được thử sức với các dự án hấp dẫn, thử thách đủ lớn trong và ngoài nước để trưởng thành.

Được trao quyền sáng tạo với đam mê của tuổi trẻ.

Cơ hội học hỏi từ các chuyên gia hàng đầu, lãnh đạo và đồng nghiệp ưu tú.

Cơ hội được đào tạo, trau dồi kĩ năng, chuyên môn để phát triển toàn diện.

4. Địa điểm làm việc:

Viettel Software : 36A Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6, nghỉ T7 & CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viettel Software

