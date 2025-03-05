Tuyển Mobile Developer Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Mobile Developer Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Mobile Developer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
- Đọc hiểu tài liệu URD, SRS
- Có kỹ năng phân tích hệ thống và thiết kế cơ bản: xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết (detail design) dựa trên đặc tả yêu cầu (SRS) và Thiết kế kiến trúc (SAD).
- Có khả năng phân tích và fix lỗi trong quá trình phát triển.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm về lập trình flutter
- Có kinh nghiệm lập trình kinh nghiệm lập trình React Native, Objective C/Swift hoặc Android java, kotlin
- Có kinh nghiệm sử dụng thành thạo IDE XCode, Android studio, các công cụ hỗ trợ (Simulator, Instrument),
- Có khả năng nắm vững các khái niệm OOP, MVC, MVVM, Layout, API,...
- Ưu tiên Nhân sự hiểu nghiệp vụ ngân hàng và có kinh nghiệm quản lý, review code, kinh nghiệm về basic design, detail design, thiết kế API, DB.
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì
− Lương offer upto 35M
− Lương tháng 13, thưởng dự án, thưởng lễ tết
− Review lương 2 lần/năm
− Team building, khám sức khỏe hàng năm
− Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Pháp Luật
− Cơ hội thăng tiến không giới hạn
− Được làm việc cùng các PM/Techlead có nhiều năm kinh nghiệm trong mảng bank/bảo hiểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
