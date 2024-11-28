Tuyển Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 7 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 17 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm ...và 1 địa điểm khác, Quận Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

1.Thực hiện công tác tuyển dụng:
-Tìm kiếm và tuyển dụng ứng viên đáp ứng nhu cầu nhân sự cho khu vực phụ trách. Các vị trí khối vận hành (lao động phổ thông) và khối kinh doanh
-Thực hiện quy trình tiếp nhận ứng viên nhận việc
2.Công việc nhân sự:
-Cập nhập hồ sơ nhân sự. Thực hiện và theo dõi các thủ tục nhân sự
-Quản lý các vấn đề chấm công, lương thưởng, chế độ và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại liên quan
-Thực hiện các vấn đề về bảo hiểm, thuế: Triển khai, hướng dẫn, giải đáp cho nhân viên
3.Công việc hành chính:
-Chăm lo đời sống và cung cấp vật tư cho người lao động
-Đảm bảo thực hiện các công tác an toàn lao động, vệ sinh, kỷ luật, thanh toán các chi phí: dịch vụ, hóa đơn, chứng từ,...

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học trở lên
-Có kinh nghiệm 1 năm trở lên các vị trí Tổng hợp, HRPB, Tuyển dụng
(vẫn open dưới 1 năm kinh nghiệm đã làm ở các công ty vận chuyển hoặc có kinh nghiệm tuyển kinh doanh)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập 7-10tr + KPI + Phụ cấp
-Chế độ bảo hiểm và phúc lợi đầy đủ
-Thưởng lễ tết, khen thưởng con cái nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHẤT TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

