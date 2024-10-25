Tuyển Nhân Viên An Toàn Lao Động thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tổ 1 – KDC Phương Lung – Đường Mạc Đăng Doanh – Phường Hưng Đạo, Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giám sát an toàn lao động & vệ sinh môi trường cho nhà máy;

- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động, quản lý hồ sơ an toàn lao động;

- Thực hiện báo cáo an toàn lao động;

- Thực hiện các công việc liên quan tới an toàn: Tuần tra an toàn, đánh giá rủi ro, đề xuất các phương án cải tiến, giám sát việc kiểm định an toàn Máy móc thiết bị, ...;

- Thực hiện các công việc liên quan tới môi trường;

- Thực hiện các công việc liên quan tới PCCC: Kiểm tra công tác PCCC, giám sát việc đào tạo, diễn tập PCCC theo quy định của Pháp luật, ....

- Các công việc khác có liên quan;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ từ 25 - 40 tuổi

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kỹ thuật, Môi trường, Hóa, An toàn vệ sinh lao động, hoặc các ngành có liên quan;

- Có trách nhiệm cao, cẩn thận, nhiệt tình trong công việc;

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PP...);

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực môi trường, PCCC và an toàn trong các nhà máy sản xuất;

Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động;

- Thời gian làm việc từ 08h00 - 17h00;

- Trợ cấp ăn trưa;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của Luật lao động Việt Nam;

- Mức lương: Thỏa thuận;

- Tháng lương thứ 13, thưởng hoạt động sản xuất kinh doanh (nếu có);

- Nghỉ phép, du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng

