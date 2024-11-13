Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Quận 3
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Thực hiện hoạt động tư vấn bán hàng, hỗ trợ, chăm sóc khách tại cửa hàng
Đảm bảo việc trưng bày, vệ sinh, hình ảnh tại cửa hàng
Cập nhật và nắm vững thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi...
Thời gian làm việc: 7h/ca, xoay ca
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, Nữ từ 20-30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên
KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, KHÔNG áp doanh số bán hàng
Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống
Bắt buộc XOAY CA trung bình 6.5h -7h
Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 7-12 triệu (gồm lương cơ bản + thưởng)
Chế độ bảo hiểm, du lịch...
Được đào tạo nâng cao kỹ năng, tạo thu nhập hấp dẫn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
