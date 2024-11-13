Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận 3

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Thực hiện hoạt động tư vấn bán hàng, hỗ trợ, chăm sóc khách tại cửa hàng

Đảm bảo việc trưng bày, vệ sinh, hình ảnh tại cửa hàng

Cập nhật và nắm vững thông tin về sản phẩm, chính sách bán hàng, chương trình khuyến mãi...

Thời gian làm việc: 7h/ca, xoay ca

Yêu Cầu Công Việc

Nam, Nữ từ 20-30 tuổi, tốt nghiệp trung cấp trở lên

KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm, KHÔNG áp doanh số bán hàng

Có kỹ năng bán hàng, thuyết phục khách hàng và xử lý tình huống

Bắt buộc XOAY CA trung bình 6.5h -7h

Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7-12 triệu (gồm lương cơ bản + thưởng)

Chế độ bảo hiểm, du lịch...

Được đào tạo nâng cao kỹ năng, tạo thu nhập hấp dẫn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CAO CẤP LPD (Đồng Hồ Cao Cấp Galle Watch)

