Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH SAIGON EATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH SAIGON EATS
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH SAIGON EATS

Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 17 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Oder nguyên vật liệu
Sơ chế nguyên liệu
Ghi nhận thông tin order từ phục vụ và chế biến món ăn
Thu dọn, dọn dẹp sạch sẽ khu vực bếp
Tạo các món ăn mới

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên liên quan đến ngành bếp, có qua đào tạo ngành bếp âu, á
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, niềm nở, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng.
Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng làm việc theo ca
Thích ứng với môi trường làm việc áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong vị trí này

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 6.5tr/tháng thương lượng tại buổi phỏng vấn
Review lương hàng năm, nếu thực hiện tốt các công việc review 6 tháng/lần
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Các chế độ khác theo quy định của luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SAIGON EATS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 17-19 Trần HưngĐạo, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

