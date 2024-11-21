Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH SAIGON EATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Oder nguyên vật liệu

Sơ chế nguyên liệu

Ghi nhận thông tin order từ phục vụ và chế biến món ăn

Thu dọn, dọn dẹp sạch sẽ khu vực bếp

Tạo các món ăn mới

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên liên quan đến ngành bếp, có qua đào tạo ngành bếp âu, á

Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, niềm nở, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng.

Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng làm việc theo ca

Thích ứng với môi trường làm việc áp lực cao

Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong vị trí này

Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 6.5tr/tháng thương lượng tại buổi phỏng vấn

Review lương hàng năm, nếu thực hiện tốt các công việc review 6 tháng/lần

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Các chế độ khác theo quy định của luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS

