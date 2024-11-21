Tuyển Đầu bếp CÔNG TY TNHH SAIGON EATS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS
Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 17 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1
Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Oder nguyên vật liệu
Sơ chế nguyên liệu
Ghi nhận thông tin order từ phục vụ và chế biến món ăn
Thu dọn, dọn dẹp sạch sẽ khu vực bếp
Tạo các món ăn mới
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên liên quan đến ngành bếp, có qua đào tạo ngành bếp âu, á
Kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt, niềm nở, nhiệt tình, thân thiện, hòa đồng.
Nhanh nhẹn, năng động, có khả năng làm việc theo ca
Thích ứng với môi trường làm việc áp lực cao
Ưu tiên các ứng viên đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong vị trí này
Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 6.5tr/tháng thương lượng tại buổi phỏng vấn
Review lương hàng năm, nếu thực hiện tốt các công việc review 6 tháng/lần
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Các chế độ khác theo quy định của luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SAIGON EATS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
