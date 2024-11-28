Tuyển Đầu bếp Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina làm việc tại Khánh Hòa thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/12/2024
Đầu bếp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Đầu bếp Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Dookki Nha Trang, 1F

- Tầng 1, LOTTE Mart Nha Trang, số 58 đường 23/10, Phường Phương Sơn, Thành phố Nha Trang, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Đầu bếp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chuẩn bị nguyên liệu để chế biến món ăn theo công thức.
- Đảm bảo chính xác về số lượng hàng hóa.
- Giữ gìn và bảo quản công cụ dung cụ và máy móc thiết bị.
- Sơ chế nguyên liệu, trang trí theo hướng dẫn của Ban quản lý và/hoặc quy chuẩn món quy định
- Chế biến món ăn theo định lượng và công thức có sẵn
- Thực hành nghiêm túc quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, quy trình nội bộ, nội quy công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, ưu tiên làm được nhiều ca
Tốt nghiệp Trung cấp

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH theo quy định
Đi làm ngày Lễ, Tết hưởng 300% lương
Thử việc 1 tháng nhận 85% lương cứng + 100% phụ cấp cơm, phụ cấp giữ xe.
Hưởng các khoản phúc lợi như: phép năm, sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ, thưởng Lễ Tết, voucher ăn uống hàng quý, ...
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Môi trường làm việc năng động, vui vẻ, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dịch Vụ Divina

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

