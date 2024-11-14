Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Trực hotline công ty, xử lý thắc mắc và khiếu nại của khách hàng
Phối hợp xây dựng kịch bản chăm sóc KH, chăm sóc KH cũ qua điện thoại, tin nhắn, chăm sóc KH trong các dịp đặc biệt (sinh nhật, ngày lễ, khai trương,...)
Phối hợp với bộ phận mkt + sale để tối ưu nội dung truyền thông, CSKH

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam, Nữ
Độ tuổi: 22t - 28t
Trình độ: Không yêu cầu
Kinh nghiệm
Có kinh nghiệm ít nhất 6 tháng trực page, telesale/cskh
5. Kỹ năng:
Khả năng ăn nói tốt, tự tin, khéo léo khi giao tiếp và xử lý vấn đề KH
Khả năng làm việc phối hợp đội nhóm tốt, quản lý thời gian tốt
Trung thực, kiên trì, ham học hỏi, trách nhiệm công việc.
6. Yêu cầu khác: Tích cực, cầu tiến, chịu được áp lực công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12.000.000 - 18.000.000 VNĐ
Quyền lợi khác:
Thưởng tết, Lương tháng 13, Sinh nhật, hiếu, hỷ, du lịch và các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Sinh nhật Công ty 26/02, 20/10, 8/3, Men’s Day, Gala cuối năm,... tối thiểu 1 lần/năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động
Quyền lợi của người lao động: đóng BHXH, BHYT khi ký HĐLĐ chính thức, du lịch, event nội bộ hàng tuần, tháng, quý...
Được đào tạo về sản phẩm hàng tuần để đảm bảo hiểu về sản phẩm, đạt hiệu quả cao trong công việc
Được làm việc với team MKT đầy đủ vị trí, được hỗ trợ đào tạo từ TP và GĐ MKT trong suốt quá trình làm việc
Được thoả sức sáng tạo với nhiều sản phẩm, linh động thời gian làm việc
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được đầu tư đầy đủ máy móc, thiết bị làm việc
Các chính sách phụ cấp khác ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VINAFA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 68 đường 23 Khu Đô Thị Thành Phố Giao Lưu, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

