Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: Ngã Tư Ao Cá, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

-Gọi điện thoại chăm sóc khách hàng, nhắc bảo dưỡng, tư vấn, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu của khách hàng theo quy trình.

- Giới thiệu, cung cấp các thông tin về sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng (Các chương trình khuyến mại; các chiến dịch bán hàng)

- Tổng hợp báo cáo hàng ngày, tuần, tháng và đề xuất các giải pháp cải thiện hoạt động chăm sóc khách hàng, cải thiện sự hài lòng khách hàng đối với đại lý.

- Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22-30, ngoại hình khá, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực, có trách nhiệm trong công việc.

Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng chuyên ngành dịch vụ khách hàng/ du lịch-khách sạn/ quản trị kinh doanh/ truyền thông/ ngoại giao.

Thành thạo tin học văn phòng, Word, Excel, Power point....

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí: Quan hệ khách hàng, chăm sóc khách hàng.

Tại công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 6.000.000 -10.000.000 – Tùy theo năng lực.

- Hỗ trợ ăn trưa 30.000đ/ ngày công

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

- Được tham gia đào tạo, bồi dưỡng về quy trình, nghiệp vụ và kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc theo tiêu chuẩn của hãng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty cổ phần Đông Đô Quảng Ninh

