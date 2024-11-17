Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Moveo Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu

Mức lương 6 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: C1C Đường Hùng Vương, Hòa Phú, TP. TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu

QUẢN LÝ THEO DÕI LỊCH HẸN

Nhắc bảo dưỡng KH thường xuyên

Nhắc bảo dưỡng KH Khả năng rời đi

Nhắc bảo dưỡng KH đã rời đ

Danh sách ưu đãi, DS KH lần đầu quay lại, DS khác từ MMV

Quản lý và theo dõi khiếu nại, góp ý, thắc mắc

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Có ngoại hình ưa nhìn.

Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Quyền Lợi

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Teambuilding hàng năm.

Thưởng tháng 13 theo kết quả Kinh doanh.

Cách Thức Ứng Tuyển

