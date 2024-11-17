Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty CP Moveo Bình Dương làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 7 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty CP Moveo Bình Dương
Mức lương
6 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: C1C Đường Hùng Vương, Hòa Phú, TP. TDM, Bình Dương, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 7 Triệu
QUẢN LÝ THEO DÕI LỊCH HẸN
Nhắc bảo dưỡng KH thường xuyên
Nhắc bảo dưỡng KH Khả năng rời đi
Nhắc bảo dưỡng KH đã rời đ
Danh sách ưu đãi, DS KH lần đầu quay lại, DS khác từ MMV
Quản lý và theo dõi khiếu nại, góp ý, thắc mắc
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.
Có ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có ngoại hình ưa nhìn.
Ưu tiên có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Quyền Lợi
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Teambuilding hàng năm.
Thưởng tháng 13 theo kết quả Kinh doanh.
Teambuilding hàng năm.
Thưởng tháng 13 theo kết quả Kinh doanh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Moveo Bình Dương
