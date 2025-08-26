Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1 . Nhận hàng – Nhập kho:

Kiểm tra số lượng, chủng loại, chất lượng của sơn và nguyên vật liệu đi kèm (dung môi, chất đóng rắn, bột màu...) khi nhà cung cấp giao hàng.

Đối chiếu với đơn hàng, phiếu nhập.

Ghi chép chứng từ nhập kho chính xác.

Sắp xếp hàng hóa vào kho đúng khu vực quy định, đảm bảo an toàn, tránh rò rỉ, cháy nổ.

2. Xuất hàng – Giao hàng

Chuẩn bị hàng hóa theo đơn đặt hàng từ khách hàng hoặc bộ phận kinh doanh.

Lấy đúng loại sơn, đúng màu, đúng dung tích theo phiếu yêu cầu.

Lập phiếu xuất kho, phối hợp với tài xế/bộ phận giao nhận để chuyển hàng.

Đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng, đổ vỡ trong quá trình xuất kho.

3. Quản lý tồn kho

Kiểm kê hàng hóa định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng).

Ghi nhận số lượng tồn kho, báo cáo hàng tồn/thiếu cho cấp trên.

Theo dõi hạn sử dụng của sơn và các sản phẩm dễ hư hỏng.

Thông báo khi hàng tồn vượt định mức hoặc sắp hết hàng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam. Độ tuổi từ 22 đến 35.

- Trình độ : 12/12. Biết lái xe nâng là một thế

- Không yêu cầu kinh nghiệm – sẽ được đào tạo bài bản từ đầu. Ưu tiên người có kinh nghiệm làm kho ngành hóa chất, sơn, vật liệu xây dựng.

- Sức khỏe tốt, trung thực, cẩn thận.

Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định

- Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÓA PHẨM VIỆT LIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin