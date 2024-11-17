Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nam Định: Lô CN 14, KCN Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Mỹ Lộc

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp và thực hiện kiểm tra sản phẩm theo kế hoạch kiểm tra của khách hàng.

- Cập nhật kết quả kiểm tra sản phẩm.

- Báo cáo và theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra.

- (Cụ thể công việc trao đổi thêm khi tới phỏng vấn)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cơ khí, Tự động hóa, hoặc các chuyên ngành có liên quan.

- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan là một lợi thế.

- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích lỗi,....

- Có tinh thần chủ động, ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận khi tới phỏng vấn

Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần: 900.000 VNĐ

Trợ cấp ngôn ngữ Trung: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (theo cấp bậc chứng chỉ)

Trợ cấp ngôn ngữ Anh: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ

Thưởng nỗ lực lên tới 600.000 VNĐ

Nhận 100% lương trong thời gian thử việc

Đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc

Có nghỉ sinh lý nữ

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc

Tăng ca theo quy định của Nhà nước

Có 12 ngày phép/ năm

Công ty cung cấp bữa ăn theo ca làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta

