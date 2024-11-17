Tuyển Điện tử/Phần cứng Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta làm việc tại Nam Định thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nam Định: Lô CN 14, KCN Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định, Mỹ Lộc
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sắp xếp và thực hiện kiểm tra sản phẩm theo kế hoạch kiểm tra của khách hàng.
- Cập nhật kết quả kiểm tra sản phẩm.
- Báo cáo và theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm tra.
- (Cụ thể công việc trao đổi thêm khi tới phỏng vấn)
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, các chuyên ngành Kỹ thuật Điện, Cơ khí, Tự động hóa, hoặc các chuyên ngành có liên quan.
- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan là một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích lỗi,....
- Có tinh thần chủ động, ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.
- Tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Có kinh nghiệm làm các công việc liên quan là một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, phân tích lỗi,....
- Có tinh thần chủ động, ham học hỏi, cẩn thận, tỉ mỉ.
Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận khi tới phỏng vấn
Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần: 900.000 VNĐ
Trợ cấp ngôn ngữ Trung: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (theo cấp bậc chứng chỉ)
Trợ cấp ngôn ngữ Anh: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ
Thưởng nỗ lực lên tới 600.000 VNĐ
Nhận 100% lương trong thời gian thử việc
Đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc
Có nghỉ sinh lý nữ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Tăng ca theo quy định của Nhà nước
Có 12 ngày phép/ năm
Công ty cung cấp bữa ăn theo ca làm việc
Trợ cấp đi lại, nhà ở, chuyên cần: 900.000 VNĐ
Trợ cấp ngôn ngữ Trung: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ (theo cấp bậc chứng chỉ)
Trợ cấp ngôn ngữ Anh: 1.000.000 - 3.000.000 VNĐ
Thưởng nỗ lực lên tới 600.000 VNĐ
Nhận 100% lương trong thời gian thử việc
Đóng Bảo hiểm trong thời gian thử việc
Có nghỉ sinh lý nữ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được trang bị đầy đủ điều kiện làm việc
Tăng ca theo quy định của Nhà nước
Có 12 ngày phép/ năm
Công ty cung cấp bữa ăn theo ca làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH QMH Computer - Tập đoàn Quanta
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI